Bütçe Dostu vivo Y27 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Yapılan tanıtımla beraber vivo Y27'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. vivo marka yeni akıllı telefon modeli, uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Peki, şık tasarıma sahip olan Y27 modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

vivo Y27 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,64 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

6,64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y27, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun ekranında yaklaşık olarak 395 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. 190 gram ağırlığındaki cihaz 164,1 x 76,2 x 8,1 mm boyutlarında.

Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek mevcut değil. Android 13 tabanlı Funtouch 13 ile beraber gelen vivo Y27'de Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

vivo Y27 Fiyatı

İki farklı renk seçeneğiyle beraber gelen vivo Y27 Malezya'da 699 MYR (yaklaşık 155 dolar), Hindistan'da ise 14.999 INR (yaklaşık 185 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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