Beklenen Özellik Geldi: WhatsApp'ta Artık Aynı Anda İki Hesap Kullanılabilecek!
WhatsApp artık tek uygulama üzerinden iki hesap kontrolünü mümkün kıldığını açıkladı. İşte detaylar!
WhatsApp, kullanıcıların artık aynı anda iki hesap kullanabileceğini duyurdu. Bu, tek WhatsApp uygulamasında iki hesap arasında geçiş yapabileceğiniz anlamına geliyor.
Mark Zuckerberg bu özelliği Facebook sayfasında duyurdu ve özelliğin yakında kullanıcılara sunulacağını belirtti.
Bugüne dek insanlar iki WhatsApp hesabı kullanmak için iki telefon taşımak zorundaydı. Şimdi ise şirket, iki hesap için sadece bir telefon kullanmayı mümkün kılıyor.
İki Hesap İçin İki Telefon Taşıma Devri Sona Eriyor
Şirket bir blog yazısında "İş ve kişisel hesaplarınız gibi hesaplar arasında geçiş yapmak için artık her seferinde oturumu kapatmanıza, iki telefon taşımanıza veya yanlış yerden mesajlaşma konusunda endişelenmenize gerek yok." dedi.
Kullanıcılar artık Ayarlar > Hesap Ekle bölümünden ikinci bir hesap ekleyebilecekler. Kurulum sırasında, SIM'li ikinci telefonunuza veya çoklu SIM için fiziksel veya eSIM özelliğine sahip bir telefona ihtiyacınız olacak. Şirket ayrıca her hesap için ayrı bildirimleri ve gizlilik ayarlarını yönetebileceğinizi söyledi.
WhatsApp Güncellemeler Sekmesine Arama Özelliği Geliyor!
WhatsApp, güncellemeler sekmesi için durum güncellemelerini ve kanalları aramayı kolaylaştıran bir arama özelliği sunuyor ve bu özellik bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabillir durumda.
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