WhatsApp Güncellemeler Sekmesine Arama Özelliği Geliyor!

WhatsApp, güncellemeler sekmesi için durum güncellemelerini ve kanalları aramayı kolaylaştıran bir arama özelliği sunuyor ve bu özellik bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabillir durumda.

Android için WhatsApp beta 2.23.20.16 güncellemesiyle güncellemeler sekmesi için bir arama özelliği geliyor. WhatsApp kanallarının yayınlanmasından sonra kullanıcıların durum güncellemelerini araması gerçekten karmaşık hâle gelmişti.

Bu özellik, Android için WhatsApp beta 2.23.21.7 güncellemesiyle birlikte bazı Android beta test kullanıcılarına sunuldu ve WhatsApp'ın arama özelliğini iOS uygulamasında da kullanıma sunduğu keşfedildi.

WhatsApp Güncellemeler Sekmesi Arama Özelliği

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere, iOS için WhatsApp beta 23.21.1.72 güncellemesini TestFlight uygulamasından yükledikten sonra bazı beta test kullanıcılarına güncellemeler sekmesi için bir arama çubuğu sunuldu ve kullanıcıların durum güncellemelerini aramasını kolaylaştırdı.

Bu özelliğin aynı zamanda kullanıcıların takip ettikleri kanalları doğrudan yeni arama çubuğunda aramalarına da olanak sağladığını belirtmek önemli çünkü takip edilen güncellemeler arasında belirli kanalları bulmak zorlu olabilir.

Buna ek olarak, herhangi bir kanalı takip etmemeyi seçen kullanıcılar artık önerilen kanalları listeleyen bölümü daraltma seçeneğine de sahip.

Güncellemeler sekmesi için arama özelliği, iOS için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemelerini TestFlight uygulamasından yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye sunulacak.

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