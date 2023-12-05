WhatsApp'a Fotoğraf ile Avatar Oluşturma Geliyor!

WhatsApp yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların resimlerini avatarlara dönüştürebileceği yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Uygulama, insanların bir selfie çekmesine ve daha sonra mesajlara tepki vermek ve diğer etkileşimler için kullanılabilecek bir karikatür çizimine dönüştürülmesine olanak tanıyan yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Meta, WhatsApp'ta oluşturulan avatarların, sosyal etkileşimin geleceği olacağını öne sürdüğü metaverse'deki insanları temsil etmek için kullanılacağını umuyor.

Meta, Avatarları Giderek Yaygınlaştırmak İstiyor

Elbette şimdilik bu yenilik daha küçük çaplı bir özellikten ibaret ve kullanıcılar büyük ölçüde WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarında çıkartma ve görsel oluşturmak adına kullanabilecek.

Şimdiye kadar uygulamada avatar kullanabilmek için kullanıcıların manuel şekilde sıfırdan avatar oluşturmaları gerekiyordu ancak WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile sadece bir selfie yükleyerek ya da anlık olarak çekerek avatar oluşturmanız mümkün olacak.

Kullanıcılar daha sonra bu avatarı yeni kıyafetlerle ve sahibini daha iyi temsil etmesini amaçlayan diğer değişikliklerle kişiselleştirebilecek. Güncelleme hâlihazırda test sürecinde ve yakında tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.

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