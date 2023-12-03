WhatsApp, Durum Güncellemeleri İçin Yeni Bir Özelliği Test Ediyor!

WhatsApp son dönemde yaptığı yenilikler ve geliştirmeler ile adından fazlasıyla söz ettiriyor. Günlük hayatta en sık kullandığım platformların başında gelen WhatsApp, beta sürümünü yayınladığı ve test ettiği yeni bir özellikle daha gündeme geldi.

Durum güncellemesi olarak yayınlanan paylaşımların, senkronize bir şekilde hem Facebook hemde Instagram Hikayeler'de (Story) paylaşılabilmesi sağlanacak.

Tüm Meta Uygulamalarında Ortak Hikaye Atma Özelliği Geliyor

Meta'ya ait WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamaları arasında bu özellik sayesinde tek seferde ortak paylaşım yapılabilecek. Mevcut olarak Instagram'da paylaşılan hikayelerin Facebook Hikayelerde'de otomatik olarak paylaşıldığını biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp durum güncellemelerinin de Facebook Hikayeler'de otomatik paylaşma özelliği test edilmeye başlanmıştı. Şimdi de aynı özellik beta sürümüyle Instagram için kullanıma sunuldu.

WhatsApp beta 2.23.25.20 güncellemesi, durum güncellemelerinin Facebook haricinde Instagram'da paylaşılabilmesine uygun olacak şekilde ayarlanıyor. Böylece kullanıcılar WhatsApp'ta paylaştıkları her durumu, Instagram'a da aynı şekilde atabilecek.

Test aşamasında olan özellik, kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağladığı gibi zaman da kazandırmış olacak. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Ancak sunulduğu zaman bizler de sizi haberdar ediyor olacağız.