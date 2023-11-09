WhatsApp'a Yeni Metin Biçimlendirme Stilleri Geliyor: İlk Ekran Görüntüsü Geldi!

Daha önce WhatsApp Web'in resmî beta programına katılanlar için tarihe göre mesaj arama özelliğini getiren WhatsApp, şimdi de daha fazla kullanıcıya metin mesajları için yeni bir özellik sunuyor.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca belirli bir grup beta test kullanıcısıyla yapılan başarılı testlerin ardından, WhatsApp artık daha fazla kullanıcıya metin mesajlarına yeni biçimlendirme stilleri uygulama özelliğini yaygınlaştırmaya başlıyor.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi web uygulamasına gelen en son güncelleme, kullanıcıların mesajlarının görünümünü ve düzenini nasıl özelleştirebileceklerini iyileştirmek için nihayet çeşitli yeni metin biçimlendirme seçenekleri getiriyor.

WhatsApp'a Gelecek Yeni Metin Biçimlendirme Stilleri

Kod Bloğu: Bu araç temel olarak kullanıcıların WhatsApp içinde kod paylaşmasını kolaylaştırmak için tasarlandı. Genellikle yazılım mühendisleri ve programcılar tarafından kullanılsa da mesajları daha iyi vurgulamak için bile çeşitli durumlarda tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Metninizi bir kod bloğu olarak biçimlendirmek için istediğiniz metin arasında (`) kullanmanız yeterli olacak.

Bu araç temel olarak kullanıcıların WhatsApp içinde kod paylaşmasını kolaylaştırmak için tasarlandı. Genellikle yazılım mühendisleri ve programcılar tarafından kullanılsa da mesajları daha iyi vurgulamak için bile çeşitli durumlarda tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Metninizi bir kod bloğu olarak biçimlendirmek için istediğiniz metin arasında (`) kullanmanız yeterli olacak. Alıntı Bloğu: Alıntı Bloğu, önceki bir mesajın belirli bir bölümüne yanıt vermek için kullanılacak. Alıntı yapmak istediğiniz metnin önüne ">" karakterini ekleyerek bir alıntı bloğu oluşturabileceksiniz.

Alıntı Bloğu, önceki bir mesajın belirli bir bölümüne yanıt vermek için kullanılacak. Alıntı yapmak istediğiniz metnin önüne ">" karakterini ekleyerek bir alıntı bloğu oluşturabileceksiniz. Listeler: Listeler, bilgileri organize etmek için yeni ve net bir yol sağlayacak. Metninizden önce "*", "-" veya sayılar kullanarak sıralı listeler oluşturabileceksiniz.

Mesajlara yeni metin biçimlendirme stilleri uygulama özelliği, WhatsApp Web'in resmî beta programına katılan ve web uygulamasının en son sürümünü kullanan beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda. Önümüzdeki günlerde diğer kullanıcılara da sunulacak.

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