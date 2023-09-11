WhatsApp Kullanmasanız da Olur: Platformlar Arası Mesajlaşma Özelliği Geliyor!
WhatsApp, Avrupa Birliği'nin çıkardığı yeni yasa ile birlikte yeni bir özelliğe kavuşuyor. İşte, WhatsApp kullanmasanız da olur dedirtecek yeni özellik!
WhatsApp, son zamanlarda birtakım yeni özellikleri test edip ardından kullanıma sunarak, kullanıcılarının daha iyi deneyimler yaşamasını sağlıyor.
Şimdi ise Avrupa Birliği'nin çıkardığı bir yasa ile farklı platformlar üzerinden de WhatsApp kullanıcıları ile iletişime geçmek mümkün hale gelecek. Platformlar arası mesajlaşma özelliği şu an geliştirme aşamasında olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Platformlar Arası Mesajlaşma Özelliği Gelecek
Dijital Piyasalar Yasası olarak bilinen yasa tasarısı, yakın zamanda Avrupa Birliği tarafından çıktı. Bu yasa sayesinde WhatsApp'ın geliştirdiği özellik, farklı platformlar üzerinden de mesaj gönderilmesine olanak tanıyacak.
Farklı uygulamalar içerisinde birbiriyle iletişim kurabilecek olan kullanıcıların WhatsApp kullanmasına dahi gerek kalmayacak. Özelliğin temelinde yer alan WhatsApp, yasada belirtilen düzenlemeye uymak zorunda.
Nedeni ise önemli bir kullanıcı sayısına sahp olan WhatsApp, DMA tarafından belirlenen kriterlere en uygun uygulama olarak nitelendiriliyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin üzerinde Meta'nın da çalıştığı belirtiliyor.
Yeni gelecek özelliğin şu an için AB dışındaki ülkelerde de kullanıma açılacağı net değil. Ancak bu özelliğin kullanıma açılması için WhatsApp'ın 6 aylık bir süresi var.
WhatsApp Sesli Sohbet Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?
WhatsApp’tan grup konuşmalarına ve sesli mesajlara ek olarak yeni bir sohbet özelliği geliyor. WhatsApp sesli sohbet özelliği ile Discord, Slack ve Telegram gibi uygulamalara rakip olmaya hazırlanıyor.
Özellik sayesinde Signal gibi farklı uygulamalar üzerindeki kişiler, WhatsApp hesapları olmasa da WhatsApp kullanıcıları ile iletişime geçebilecek.
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