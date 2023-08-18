WhatsApp Sesli Sohbet Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?
WhatsApp sesli sohbet özelliği ile kullanıcılarına büyük bir yenilik sunuyor. WhatsApp sesli sohbetin nasıl kullanılacağına dair detaylar bu yazımızda!
WhatsApp’tan grup konuşmalarına ve sesli mesajlara ek olarak yeni bir sohbet özelliği geliyor. WhatsApp sesli sohbet özelliği ile Discord, Slack ve Telegram gibi uygulamalara rakip olmaya hazırlanıyor.
Tıpkı bu uygulamalarda olduğu gibi bir sunucu üzerinden aynı anda birçok kişiyle sesli sohbet etmenize imkân tanıyan bu özellik şu an beta sürümünde test ediliyor.
WhatsApp sesli sohbet uygulamasının nasıl yenilikler getireceğini bu yazımızda sizin için ele aldık. İşte, WhatsApp sesli sohbet hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!
WhatsApp Sesli Sohbet Özelliği Nedir?
WABetaInfo’nun yaptığı açıklamaya göre WhatsApp’ın son çıkan beta sürümünde sesli sohbet özelliği bizleri karşılıyor. Bu özellik grup aramalarından farklı olarak 32 kişi ile sesli sohbet yapmanıza imkân tanıyor.
Tıpkı Telegram ve Discord uygulamalarında olduğu gibi ayrı bir sunucu şeklinde kullanılacak olan sesli sohbet daha fazla katılımcının kullanımına da uygun olacak şekilde tasarlanıyor.
Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp’ın sunduğu bu yenilik farklı toplulukların sürekli etkileşimde kalması için iyi bir seçenek olacak. Peki WhatsApp sesli sohbetin kullanımı nasıl olacak? Bu uygulamanın kullanımına ilişkin detayları sizin için sıralıyoruz.
WhatsApp Sesli Sohbet Özelliği Nasıl Kullanılır?
- WhatsApp grup konuşmalarını oluşturmak için tıkladığınız butonun görsel bir değişikliğe uğraması bekleniyor. Bu butona tıkladığınızda iki farklı seçenek karşınıza çıkacak. Birisi eskiden olan grup konuşmalarını yapmanızı sağlarken diğeri sesli sohbet başlatmanız için kullanılacak. Bu durumda WhatsApp sesli sohbet özelliğini kullanmak için öncelikle bu seçeneğe tıklamanız gerekiyor.
- Sesli sohbet uygulaması ilk etapta 32 kişinin katılabileceği bir oturum olarak açılacak. Seçtiğiniz kullanıcılarla ilk sesli sohbet oturumunuzu başlatabilirsiniz.
- Sohbeti açtığınızda grup konuşmalarında olduğu gibi katılımcıların telefonu çalmıyor. Benzer şekilde bir kişi sizi sesli sohbet kanalına eklediğinde de sizin telefonunuza çağrı şeklinde bir bildirim gelmiyor.
- Sesli sohbet bir yanda aktifken katılımcılar bu sohbette görüşmeye devam ediyor olacak. Dahil olmak istediğinizde eğer katılımcı sınırı dolu değilse sohbete katılma imkânınız olacak.
- WhatsApp’ın diğer sohbet özelliklerinde olduğu gibi sesli sohbet penceresindeki konuşmalar da uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor. Bu sayede konuşmalarınızın güvenliği açısından endişe etmenize gerek kalmıyor.
- Şu an için Android kullanıcılarının görebileceği bir beta uygulaması mevcut. Ancak bu uygulamanın tüm kullanıcılara ne zaman açılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. WhatsApp’ın test işlemleri sonlandığında farklı cihazlarda sesli sohbet özelliğinin desteklenmesi bekleniyor. 2023 yılında bu özelliğin tüm kullanıcılar için açılacağını umuyoruz.
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