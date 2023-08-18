WhatsApp Sesli Sohbet Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

WhatsApp’tan grup konuşmalarına ve sesli mesajlara ek olarak yeni bir sohbet özelliği geliyor. WhatsApp sesli sohbet özelliği ile Discord, Slack ve Telegram gibi uygulamalara rakip olmaya hazırlanıyor.

Tıpkı bu uygulamalarda olduğu gibi bir sunucu üzerinden aynı anda birçok kişiyle sesli sohbet etmenize imkân tanıyan bu özellik şu an beta sürümünde test ediliyor.

WhatsApp sesli sohbet uygulamasının nasıl yenilikler getireceğini bu yazımızda sizin için ele aldık. İşte, WhatsApp sesli sohbet hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

WhatsApp Sesli Sohbet Özelliği Nedir?

WABetaInfo’nun yaptığı açıklamaya göre WhatsApp’ın son çıkan beta sürümünde sesli sohbet özelliği bizleri karşılıyor. Bu özellik grup aramalarından farklı olarak 32 kişi ile sesli sohbet yapmanıza imkân tanıyor.

Tıpkı Telegram ve Discord uygulamalarında olduğu gibi ayrı bir sunucu şeklinde kullanılacak olan sesli sohbet daha fazla katılımcının kullanımına da uygun olacak şekilde tasarlanıyor.

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp’ın sunduğu bu yenilik farklı toplulukların sürekli etkileşimde kalması için iyi bir seçenek olacak. Peki WhatsApp sesli sohbetin kullanımı nasıl olacak? Bu uygulamanın kullanımına ilişkin detayları sizin için sıralıyoruz.

WhatsApp Sesli Sohbet Özelliği Nasıl Kullanılır?