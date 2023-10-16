WhatsApp'a Tarihe Göre Mesaj Arama Özelliği Geliyor!

WhatsApp bir süredir mobil uygulamaya getirdiği yeniliklere yoğunlaşmasının ardından şimdi de web sürüme odaklanmaya başladı.

Şirketin özellikle kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların konuşmalarını hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için yeni bir kenar çubuğu ve bir grup sohbeti filtresi uygulamak için çalıştığını duyurmasından sonra şimdide tarih seçerek mesajları hızlı bir şekilde arama seçeneği geliştirdiği ortaya çıktı.

Tarihe Göre Mesaj Arama Nasıl Çalışacak?

Özellik şu anda geliştirme aşamasında olduğundan, gelecekte bazı test kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıların belirli bir tarihte paylaşılan bir mesajı aramalarını kolaylaştırmak için bir tarih seçici panel açmalarına olanak tanıyacak bir takvim seçeneği üzerinde çalışıyor.

Pek çok kullanıcının mesajın atıldığı tarihi veya dönemi bilmesine rağmen bulmakta zorluk yaşaması artık bu özellik ile birlikte ortadan kalkacak.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.