WhatsApp’ta İleri Tarihli Mesaj Nasıl Gönderilir?

WhatsApp’ta ileri tarihli mesaj gönderme özelliği iOS ve Android cihaz kullanıcıları tarafından çok merak ediliyor. Günümüzün en popüler uygulamalarından olan WhatsApp’ta kullanıcılar gönderecekleri mesajları an içinde değil de ileri tarihte atabilir. Fakat iOS ve Android cihazlar için daha WhatsApp zamanlı mesaj gönderme özelliği geliştirilmedi. WhatsApp’ta mesajları ileri tarihe atmak için üçüncü taraf uygulamalardan yararlanılabilir. Android ve iOS cihazlara üçüncü taraf uygulamalar yüklenerek WhatsApp zamanlı mesaj gönderme işlemi yapılabilir. Aşağıda belirteceğimiz yöntemlerle kolayca WhatsApp’tan ileri tarihlere mesaj gönderilebilir.

WhatsApp’ta Zamanlı Mesaj Nasıl Gönderilir?

WhatsApp zamanlanmış mesaj işlemini yapabilmek için şu yolları deneyebilirsiniz:

Üçüncü Taraf Uygulamaları ile WhatsApp Zamanlı Mesaj Gönderme

WhatsApp ileri tarihli mesaj gönderme Android cihazlarda SKEDit isimli üçüncü taraf uygulama indirilip kullanılabilir. Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak uygulama indirilebilir. SKEDit uygulaması şöyle kullanılabilir;

Android cihaza SKEDit uygulaması indirilmesinin ardından hesap açılmalıdır.

Hesap açılmasının ardından alt köşede yer alan + simgesine tıklanmalıdır.

SKEDit uygulaması içindeki listeden WhatsApp seçilmelidir.

Daha sonra uygulamaya erişebilirlik izni verilir.

Uygulama üzerinden WhatsApp zamanlı mesaj gönderme işlemi için kişi seçilir.

işlemi için kişi seçilir. Ekrana bir kutu gelecek. Kutunun içine mesaj girilerek zamanı ayarlanır.

Ayrıca “Göndermeden Önce Bana Sor” özelliği etkinleştirilebilir. Bu sayede mesaj gitmeden evvel uygulama tarafından kullanıcı bilgilendirilir.

iPhone Cihazlarda Siri Kısayollarla WhatsApp Zamanlı Mesaj Gönderme

Apple kısayollar uygulamasıyla otomatik olarak işlemler yapılabilir. Apple’in kısayollar uygulaması üzerinden WhatsApp’ta ileri tarihli mesaj gönderilebilir. iPhone cihazlardan siri kısayollarla WhatsApp zamanlı mesaj gönderimi gerçekleşebilir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

iPhone cihazlardan kısayollar uygulaması üzerine tıklanır. Kısayollar uygulaması cihazda yoksa Shortcuts indirilip kullanılabilir.

indirilip kullanılabilir. Otomasyon sekmesi seçilip sağ üstte yer alan + simgesine basılır. Daha sonra “Kişisel Otomasyon Oluştur” sekmesine dokunulmalıdır.

“Günün Saati” seçeneği tıklanıp mesajın gönderilmesi için gün ve saat seçilmelidir.

Özel saat, haftanın günleri, gün doğumu ve gün batımı seçenekleri içinden zaman seçilmelidir.

Zaman seçimi yapılıp “İleri” butonu tıklanmalıdır.

Daha sonra “Eylem Ekle” seçilir.

Yukarıdaki adımın ardından “WhatsApp ile Mesaj Gönder” kısmına basılır. WhatsApp uygulaması alt kısımda bulunan arama çubuğundan da aranıp bulunabilir.

“Mesaj Gönder” yanında yer alan “+” simgesine basılır. Ekrana gelecek sayfadan mesajın yazılması için “Mesaj” bölümüne girilir. “Alıcılar” sekmesinden de mesaj gönderilecek kişiler seçilir.

“İleri” butonuna ilk basılır ardından da “Bitti” seçeneği işaretlenir.

Yukarıdaki işlemlerin ardından otomatik WhatsApp zamanlı mesaj gönderme yapılabilir. Kullanıcı ileri zamanlı ayarladığı mesajı daha sonra düzenleyebilir.

WhatsApp Business’te İleri Tarihli Mesaj Gönderme

WhatsApp Business üzerinden ileri tarihli mesaj gönderimi yapılabiliyor. WhatsApp Business üzerinden ileri tarihli mesaj gönderimi için şu aşamalar yerine getirilmelidir;

İlk olarak telefona uygulama yüklenmelidir.

WhatsApp Business uygulamasına gerçek numarayla kayıt yapılıp profil oluşturulmalıdır.

Uygulamadan üç nokta menüsüne giriş yapılıp “Ayarlar” sekmesine basılır.

Ayarlar sekmesindeki İş Araçları seçilir.

Mesajlaşma altında yer alan “Planlı Mesaj” bölümüne tıklanır.

En üst kısımdaki “Mesaj Gönder” etkin hale getirilir.

“Planlı Mesaj” kısmının yan tarafında kalem simgesi vardır. Buna tıklanıp mesaj yazılır.

Planla bölümüne dokunulup ekrana gelen seçeneklere veya “Özel” seçeneği seçilir.

Yukarıdaki seçeneklerden biri tıklandıktan sonra zaman ayarlanır.

Mesaj gönderilecek kişiler “Alıcılar” sekmesinden seçilerek sağ üstte konumlanan “Kaydet” düğmesine basılır. Böylelikle WhatsApp Business’te ileri tarihli mesaj gönderme gerçekleşmiş olur.

“WhatsApp’ta ileri tarihli mesaj nasıl gönderilir” konusunu aşamalı olarak yazımızda açıkladık. Ayrıca “WhatsApp Plus Nedir? Nasıl İndirilir ve Kullanılır” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.