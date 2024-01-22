WhatsApp'tan Dikkat Çeken Yeni Özellik: Yakındaki Kişilerle Dosya Paylaşımı!

WhatsApp'ın Android beta sürümünde fark edilen ve hâlâ geliştirilmekte olan yeni bir özelliğe göre WhatsApp'a çok yakında yakındaki kişilerle dosya paylaşma özelliği geliyor.

Kısa bir süre önce Google ve Samsung, Android'deki yerleşik dosya paylaşım özelliği olan Nearby Share'i geliştirdi ve Quick Share olarak yeniden adlandırdı. Bu yeni özellik, Android telefonlar ile Windows ve Chrome OS bilgisayarlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıracak.

Yakındaki Kişilerle Dosya Paylaşımı Mümkün Olacak

WABetaInfo'nun aktardığı detaylara göre WhatsApp ise bu durumu farklı bir şekilde kendi platformuna da getirmeyi amaçlıyor. Yeni özellik sayesinde uygulamadaki aktarımın başarılı olması için her iki kullanıcının da uygulamanın "Yakındaki Kişiler" alanında olması ve orada kalması gerekiyor.

WhatsApp sohbetlerinde varsayılan olarak yer alan güvenlik katmanı uçtan uca şifreleme, bu dosya paylaşımlarında da kullanılacak. Kullanıcıların herhangi bir dosyayı yakınındaki bir WhatsApp kullanıcısıyla paylaşabilmesi için o kullanıcıyı gerekii ekranda seçtikten sonra telefonunu sallaması gerekiyor.

WhatsApp'ın bu yeni dosya paylaşım özelliği beta sürüme gelmesine rağmen hâlâ bazı kararlılık sorunlarına sahip ve şirket özellik üzerinde geliştirilmelerini sürdürüyor. Özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise henüz belirsiz.

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