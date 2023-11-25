WhatsApp'a Yapay Zeka Kişilikleri Geldi! Nasıl Kullanılır?

WhatsApp, yeni beta sürümünün bir parçası olarak, belirli mobil kullanıcılara Meta'nın yapay zekâ destekli yeni sohbet odalarına erişim sağlıyor.

Meta Connect 2023 etkinliği sırasında şirket, çeşitli platformları için bir "uygulama içi asistan" üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu teknoloji Bing Chat'e benzer şekilde çalışıyor, ona sorular sorabiliyor ya da onunla sohbete girebiliyorsunuz.

Dahası, şirket yapay zekâya her biri ünlü bir ünlüye dayanan benzersiz bir kişilik de verebileceğinizi açıklamıştı. Örneğin Dungeon Master kişiliği size kendi maceranı kendin seç oyununda rehberlik edecek veya Snopp Dogg kişiliğindeki asistan size müziklerinizde yardımcı olacak.

Bu WhatsApp özelliğinin resmî olarak ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak WABetaInfo, hem iOS hem de Android kullanıcılarının teknolojinin beta sürümünü deneyebileceğini bildirdi. İlk sürüm kısa süre önce yayınlanırken, ikinci sürüm 17 Kasım'dan beri mevcut.

Güncelleme, uygulama içi asistanı tanıtmanın yanı sıra, yapay zekâ destekli konuşmaları hızlı erişim için doğrudan Sohbetler sekmesine yerleştiriyor.

WhatsApp'ın Yeni Yapay Zeka Asistanı Nasıl Kullanılır?

İlgilenen Android sahiplerinin öncelikle Google Play Beta Programına katılmaları ve WhatsApp Beta uygulamasını cihazlarına yüklemeleri gerekmekte. iOS tarafında ise şu anda bu yapay zekâ asistanlarının bulunduğu erken test sürümüne erişmenin bir yolu yok.

Güncellemenin ardından WhatsApp'ı başlattıktan sonra sağ alt köşedeki yeşil sohbet simgesine dokunup, ardından 'Yeni Yapay Zekâ Sohbeti'ni seçebileceğiz.

Bu sayfada şu anda mevcut olan her bir kişiliği görebileceksiniz. Yapay zekâ asistanınız, önerilerde bulunurken aynı zamanda kaynağını da bağlantı vererek yanıt verecek.

Şimdiden büyük merak uyandıran özelliğin tüm test aşamalarının ardından herkese açık bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.

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