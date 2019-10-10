Windows 10 Heyecanla Beklenen Özelliğe Kavuşuyor

Son zamanlarda akıllı telefonlar ile entegrasyonunu artıran Windows 10, kullanıcıların heyecanla beklediği özelliğe kavuşmak üzere.

Gelen Aramaları Yanıtlayın, Arama Başlatın!

Geçtiğimiz aylarda 'Your Phone App' ile birlikte akıllı telefonlarla etkileşimi yükseltmek için adım atan Microsoft, bu doğrultuda pek çok güncelleme yapmıştı.

İlk zamanlarda mesajlar ve galeri üzerinde erişim sağlayabildiğiniz uygulama, daha sonrasında bildirim kontrolü desteğine de kavuşmuştu. Ortaya çıkan yeni bilgiler, bu uygulamanın daha ileri seviyede desteklere kavuşacağını işaret ediyor

Windows 10 Insider 18999 sürümü ile birlikte gelen özellik Windows 10 kurulu bilgisayarınız üzerinden çağrı işlevlerini kullanmanıza olanak sunacak. Program üzerinden eşleştirdiğiniz akıllı telefonunuz aracılığı ile uzaktan çağrı yanıtlayabilecek ve hatta çağrı başlatabileceksiniz.

Dilerseniz aramaları reddetme imkanına ve mesajla yanıtlama seçeneklerine de sahip olacaksınız.

Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı bilinmese de minimum Android 7.0 işletim sistemine sahip bir akıllı telefon ve Windows 10 18362.365 işletim sistemi yüklü bir bilgisayara sahip olmanız yeterli olacak.