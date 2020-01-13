Windows 7'nin Fişi Çekiliyor! Windows 7 Kullananlar Ne Yapmalı?

Hiçbir şey sonsuz değil; Windows 7 artık yolun sonuna geldi. İşletim sisteminin geliştiricisi Microsoft, bu hafta Windows 7 için destek vermeyi keseceğini dile getirdi. Peki, Windows 7 kullananların başına neler gelecek?

Microsoft, daha önce yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2019 itibarıyla Windows 7 için verdiği bütün desteği keseceğini duyurmuş, bir bakıma Windows 7'yi öldüren kararın altına imza atmıştı. Windows 7 kullananların, yeni işletim sistemlerine geçmeleri gerektiğini dile getiren Microsoft, Windows 10'un en iyi seçenek olduğunu yinelemişti.

14 Ocak itibarıyla Windows 7'ye desteğin kesilmesi, işletim sisteminin kullanılmayacağı anlamına gelmiyor: Sadece Microsoft, bu tarihten sonra Windows 7'ye verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor. Kısaca işletim sistemi 14 Ocak itibarıyla hangi haldeyse, bundan sonraki süreçte de o halde kalmaya devam edecek ve büyük sıkıntılar çıksa dahi Microsoft bunu düzeltmek için harekete geçmeyecek. Yine de isteyen herhangi biri Windows 7'yi sonsuza kadar kullanmaya devam edebilecek.

Windows 7 kullanmanın sakıncaları

14 Ocak tarihinden sonra Windows 7 kullanmak, kullanıcılar için çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Microsoft'un güvenlik yaması dahi yayınlamama kararı alması ile bilgisayarınız saldırılara daha açık hale geliyor.

Windows 10 ya da destek verilen bir başka işletim sistemi versiyonunda, herhangi bir güvenlik açığı ortaya çıkması durumunda Microsoft bu açığı anında kapatıyor. Böylece çok sınırlı sayıda bilgisayar bu açıktan etkileniyor; ancak bu güncellemenin gelmemesi durumunda işletim sistemindeki o açık, sonsuza kadar kalmaya devam ediyor. Haliyle hackerlar da bu açığı öğrendiklerinden, bilgisayarlara sızmaları kolaylaşıyor.

Windows 7'ye destek kesileceğinden, 14 Ocak sonrasında bu işletim sistemini kullananlar, saldırılara daha açık olacaklar.

Windows 7 kullananlar ne yapmalı?

14 Ocak tarihinden sonra Windows 7 kullanmaya devam etmek, yukarıda belirttiğimiz gibi çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Kullanıcılar isterlerse Windows 7'de kalmaya devam edebilecekler; ancak bir başka işletim sistemine geçmek, birçok açıdan daha güvenli olacak.

Windows 7'ye kullanıcılar için destek kesilecek olsa da Microsoft, işletmeler için Windows 7 desteği vermeye devam edeceğini söylemişti. Yüksek bir meblağ da olsa isterseniz Microsoft'tan 2023 yılına kadar Windows 7 desteği alabileceksiniz. Buna rağmen buna ödeyeceğiniz paraya, Windows 10 almanız daha mantıklı olacaktır.

Son olarak Windows 10'u ücretsiz kullanmak hala mümkün. Bağlantı adresine tıklayarak, Windows 7'den Windows 10'a ücretsiz olarak nasıl geçeceğini görebilir ve bu dertten kurtulabilirsiniz.