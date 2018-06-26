Windows 98 Tam 20 Yaşında!

Tam yirmi yıl önce Bill Gates tarafından tanıtılan ve günümüzdeki işletim sistemlerinde hala kullanılan bazı özelliklere sahip olan Windows 98, hiç şüphesiz Microsoft'un göz bebeği ürünlerinden bir tanesi.

Tam yirmi yıl önce yani 26 Haziran 1998 tarihinde kullanıcılarla paylaşılan ve bilgisayar tarihinde önemli bir yere sahip olan Windows 98 aslında Windows 95'in devamı olarak düşünülüyordu. Ancak Microsoft bu ürünü tamamen farklı bir şekilde geliştirmiş ve aynı zamanda yepyeni özellikler eklemişti. İşte o yeni özellikler:

Windows 98'de Başlangıç Ekranı

Başlat menüsü aslında ilk olarak Windows 95'te açıklanmış olsa da bu özelliği kişiselleştirme yeteneği Windows 98'de sunulmuştu. İlk bakışta, Windows 98'deki Başlat menüsü, Windows 95'deki ile aynı işlevi görüyor gibi gözüküyordu ancak kullanıcılar artık Windows'larını özelleştirebilecekti. Yani sık kullanılan programlar ve favori uygulamalar bu menüde listeleniyordu.

Ayrıca yeni Başlat menüsü, Windows'ta birden fazla kullanıcıyı desteklemenin ilk adımı olmuştu. Bu hesapların bireysel ayarları ve özelleştirmeleri korurken, ortak aile bilgisayarı oluşturmaya da izin veriyordu. Aynı zamanda oturumlar arasında rahat geçiş yapılabilmesi için yeni bir çıkış menüsü de boy gösteriyordu.

İlk Paint Windows 98 İle Geldi

Kullanıcıların yaratıcılıklarını ve hayal dünyasını kolay bir şekilde ifade etmeleri için geliştirilmiş ilk yazılım Paintbrush'dı. Adı sonradan yalnızca Paint'e dönüşmesine rağmen hala aynı işlevi görüyordu. Paintbrush uygulaması BMP ve PCX formatlarına ek olarak JPEG, GIF ve PNG dosya formatlarını da desteklemesiyle dikkat çekiyordu.

Son olarak Windows 98'in çıkış birimleri konusunda da başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin Windows 98; USB desteğiyle gelen ilk Windows sürümü oldu. Aynı şekilde tak-çalıştır da Windows 98 ile kullanıcılara sunulurken DVD destekleyen ilk Windows sürümü de yine Windows 98'di.