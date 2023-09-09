X'te Yeni Fiyasko: Reklamlar Reklam Etiketi Olmadan Gösteriliyor!

Daha öncelerde Twitter olarak bilinen X, platformundaki reklamları reklam olarak etiketlemediği için bir kez daha inceleme altında.

Kullanıcılar, tipik "Reklam" etiketini taşımayan, ücretli ve organik içerik arasındaki farkın ayırt edilmesini engelleyen reklamlar tespit etti. Bu sorun sadece kullanıcıların tepkisini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda FTC gibi düzenleyici kurumların da dikkatini çekebilir.

X'te İşler Daha da Kötüye Gidebilir

X'in sessizliği, bunun kasıtlı bir eylem mi yoksa teknik bir aksaklık mı olduğu konusunda spekülasyonlara yol açtı. Her iki durumda da bu yaşanan, platformun şeffaflık taahhüdüne ilişkin soruları gündeme getiriyor ve şirketin çektiği zorluklara bir yenisini daha ekleyecek gibi görünüyor. Elon Musk, X'in reklam gelirlerinde %60'lık bir düşüş olduğunu açıklamıştı.

Reklamlara reklam etiketinin eklenmemesi domino etkisi yaratabilir. Bu sadece bir kullanıcı deneyimi sorunu değil, aynı zamanda reklamveren güvenini de sarsabilir. Bu durum, şirketin marka güvenliğinden sorumlu iki kilit yöneticisini kaybettiği bir dönemde yaşanıyor.

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