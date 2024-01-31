Xbox'ta Ay Takvimi Yeni Yıl Kampanyası Başladı: %90'a Varan İndirim!
Xbox Store'da başlayan "Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi" isimli kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. İşte kampanyanın ayrıntıları!
Xbox Store üzerinden "Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi" isimli yeni bir kampanya başladı. Başlatılan kampanya ile beraber Call of Duty: Black Ops 4'ten Assassin's Creed Origins'e Cyberpunk 2077'den Hogwarts Legacy'e kadar çok sayıda oyun çeşitli oranlarda indirime girdi.
Xbox'ta Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri Neler Sunuyor?
|Oyun Adı
|
İndirimsiz Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Book of Demons
|113,75 TL
|11,37 TL
|%90
|Cris Tales
|285 TL
|28,50 TL
|%90
|Ace Combat 7: Skies Unknown
|300 TL
|45 TL
|%85
|Ary and the Secret of Seasons
|179 TL
|17,90 TL
|%90
|Assassin's Creed Origins
|600 TL
|90 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION
|800 TL
|160 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle
|1.000 TL
|200 TL
|%80
|Back 4 Blood
|599 TL
|89,85 TL
|%85
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL
|%85
|Bleeding Edge
|82,59 TL
|8,25 TL
|%90
|BioShock 2 Remastered
|114 TL
|28,50 TL
|%75
|BioShock Remastered
|114 TL
|45,60 TL
|%60
|BioShock Infinite: The Complete Edition
|114 TL
|45,60 TL
|%60
|Borderlands 3: Next Level Edition
|499 TL
|74,85 TL
|%85
|Brothers: a Tale of Two Sons
|57,50 TL
|11,50 TL
|%80
|Broken Age
|46,25 TL
|16,18 TL
|%65
|Call of Duty: Black Ops 4
|566 TL
|186,78 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|599 TL
|197,67 TL
|%67
|Call of Duty: Ghosts
|212,50 TL
|70,12 TL
|%67
|Control
|170 TL
|42,50 TL
|%75
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|399,50 TL
|%50
|Dark Souls III
|1.049 TL
|524,50 TL
|%50
|Red Dead Redemption 2
|469 TL
|154,77 TL
|%67
|Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü
|899 TL
|539,40 TL
|%40
|Alan Wake Remastered
|218,75 TL
|72,18 TL
|%67
2024 Xbox Game Pass Oyunları: Yıl Boyu Gelecek Oyunlar
Xbox Game Pass kullanıcıları bu yıl da yepyeni oyun deneyimleri yaşama fırsatı bulacak. 2024’te uygulamaya gelecek oyunların listesi açıklandı.
Xbox Store üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Control, Dark Souls III, Ace Combat 7: Skies Unknown ve daha çok sayıda oyun bulunuyor. Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi kampanyası 12 gün sonra sona erecek.
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