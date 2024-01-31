Xbox'ta Ay Takvimi Yeni Yıl Kampanyası Başladı: %90'a Varan İndirim!

Xbox Store üzerinden "Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi" isimli yeni bir kampanya başladı. Başlatılan kampanya ile beraber Call of Duty: Black Ops 4'ten Assassin's Creed Origins'e Cyberpunk 2077'den Hogwarts Legacy'e kadar çok sayıda oyun çeşitli oranlarda indirime girdi.

Xbox'ta Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri Neler Sunuyor?

Oyun Adı İndirimsiz Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Book of Demons 113,75 TL 11,37 TL %90 Cris Tales 285 TL 28,50 TL %90 Ace Combat 7: Skies Unknown 300 TL 45 TL %85 Ary and the Secret of Seasons 179 TL 17,90 TL %90 Assassin's Creed Origins 600 TL 90 TL %85 Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 800 TL 160 TL %80 Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle 1.000 TL 200 TL %80 Back 4 Blood 599 TL 89,85 TL %85 Batman: Arkham Knight 90 TL 13,50 TL %85 Bleeding Edge 82,59 TL 8,25 TL %90 BioShock 2 Remastered 114 TL 28,50 TL %75 BioShock Remastered 114 TL 45,60 TL %60 BioShock Infinite: The Complete Edition 114 TL 45,60 TL %60 Borderlands 3: Next Level Edition 499 TL 74,85 TL %85 Brothers: a Tale of Two Sons 57,50 TL 11,50 TL %80 Broken Age 46,25 TL 16,18 TL %65 Call of Duty: Black Ops 4 566 TL 186,78 TL %67 Call of Duty: Black Ops Cold War 599 TL 197,67 TL %67 Call of Duty: Ghosts 212,50 TL 70,12 TL %67 Control 170 TL 42,50 TL %75 Cyberpunk 2077 799 TL 399,50 TL %50 Dark Souls III 1.049 TL 524,50 TL %50 Red Dead Redemption 2 469 TL 154,77 TL %67 Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü 899 TL 539,40 TL %40 Alan Wake Remastered 218,75 TL 72,18 TL %67

Xbox Store üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Control, Dark Souls III, Ace Combat 7: Skies Unknown ve daha çok sayıda oyun bulunuyor. Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi kampanyası 12 gün sonra sona erecek.