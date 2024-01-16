2024 Xbox Game Pass Oyunları: Yıl Boyu Gelecek Oyunlar
Xbox Game Pass'e yeni yılda eklenecek oyunların listesi açıklandı. Bazılarının çıkış tarihi belirlendi. İşte, 2024'te Game Pass'e gelecek oyunların tam listesi!
Xbox Game Pass kullanıcıları bu yıl da yepyeni oyun deneyimleri yaşama fırsatı bulacak. 2024’te uygulamaya gelecek oyunların listesi açıklandı.
Bu yıl aboneler için eğlence dolu geçecek gibi gözüküyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği bu listede farklı kategorilerdeki seçeneklere ulaşabileceksiniz.
Peki, 2024’te hangi oyunlar Game Pass’te yerini alacak! İşte, bu oyunların listesi ve çıkış tarihleri!
Xbox One: En İyi Oyunlar
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Xbox One oyun konsolunun ülkemizde bir sene gecikmeyle çıkış yapacağını duyurmuştuk. Bu duyurunun ardından Microsoft Xbox One tanıtımı için yeni bir video yayınladı.
2024’te Çıkış Tarihi Belli Olan Xbox Game Pass Oyunları
- Turnip Boy Robs a Bank
- Go Mecha Ball
- Open Roads
- Plate Up!
- Persona 3 Reload
- Lightyear Frontier
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Manor Lords
1. Turnip Boy Robs a Bank
Tür: Komedi - Macera / Dövüş
Çıkış Tarihi: 18 Ocak 2024
Turşu Çetesi ile iş birliği yapan Turnip Boy serinin bu oyununda bir banka soygununa kalkışıyor. Komedi macera oyunu olarak nitelendirilen bu yapımda eşsiz bir soygun planı tıkır tıkır işliyor.
Satın almanız gereken çeşitli suç aletleri ve savaşmanız gereken güvenlik görevlileri var. Bir yanda ise rehineler duruyor. Hepsinin yönetiminin sizin elinizde olduğu bu oyunda Botanik Bnankası’nın tarihini de keşfe çıkacaksınız.
2. Go Mecha Ball
Tür: Nişancı Oyunu
Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2024
Dört farklı dünyada savaşacağınız bu oyunda 25 adet silah seçeneğiniz olacak. Ayrıca 20 farklı yetenekle karakterinizi kuşatıp düşmanlarınıza meydan okuma şansınız var. Dinamik, aksiyon ve heyecan dolu bir oyun.
3. Open Roads
Tür: Macera
Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2024
Tess Devine adlı karakter ve annesi Opal’ın aile sırlarını çözmeye çalıştığı bir yolculuğa eşlik edeceksiniz. Harabelerin arasında ailenin gizemli geçmişini keşfederken bir yandan da eski mal varlıklarını bulmaya çalışacaksınız.
Gömülü hatıraların karakterleri derinden etkilediği bu hikayede yeni arkadaşlar edinme ve yeni ilişkiler kurma şansınız var.
4. Plate Up!
Tür: Aksiyon / Strateji
Çıkış Tarihi: 15 Şubat 2024
Restoran ve mutfak yönetimine odaklanılan bu oyunda yenilikçi lezzetler keşfedeceksiniz. Sıfırdan açıp işletmeye başlayacağınız kendi mutfağınızda dört oyuncu ile ortak bir deneyim yaşayabilirsiniz.
Çeşitli mutfak aletleri satın alıp, hazırladığınız tarifleri müşterilere servis edeceğiniz bu oyunda seviyeniz arttıkça yeni görevler ve özelliklere erişebilirsiniz. Eğer başarılı olursanız yeni bir şube açabileceksiniz.
5. Persona 3 Reload
Tür: Strateji / Rol yapma
Çıkış Tarihi: 2 Şubat 2024
‘Karanlık saat’ olarak adlandırılan ve bir günden diğerine geçişte gizlenen o saat dilimini yaşayacağınız bir oyun.
Bu saatte saklı gizemleri keşfederken arkadaşlarınız için savaşacak, yeni karakterlerle tanışacaksınız. Bu karakterlerin hayat hikayelerini keşfedip şehir hayatını deneyimleyebilirsiniz.
6. Lightyear Frontier
Tür: Macera / Strateji / Simülasyon
Çıkış Tarihi: Mart 2024
Çiftçilik konulu bu oyunda sürdürülebilir bir alan oluşturup kendi makinelerinizi geliştirerek sıradışı bitkiler yetiştirebileceksiniz. Sahip olduğunuz makineleri kişiselleştirerek yeni özellikler geliştirebilir, üç arkadaşınızla aynı anda gizemli bir dünyada yeni stratejiler kurmanın tadını çıkarabilirsiniz.
7. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Tür: Aksiyon / Rol Yapma / Strateji
Çıkış Tarihi: 24 Nisan 2024
Savaş sonrası bir yaşam alanını kurtaracak olan kişi bu oyunda sizsiniz. 100’ün üstünde farklı karakteri yöneterek savaşın izlerini silip canavar ve elflerle savaşıyorsunuz. Aynı zamands yeni bir teknoloji keşfedip imparatorluğunuzu genişletmeye çalışıyorsunuz.
8. Manor Lords
Tür: Strateji / Simülasyon
Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2024
Listede yer alan oyunlar tabi ki bunlarla sınırlı değil. 2024 başlarında çıkması beklenen diğer alternatifler arasında Harold Halibut, Little Kitty Big City, Botany Manor, Another Crab’s Treasure yer alıyor. Cities Skylines 2, Still Wakes the Deep, Sopa ve Flock için ise ilkbahar aylarına işaret ediliyor.
Yılın üçüncü çeyreğine geldiğimizde Dead Static Drive, ve Vapor World’ün sıralamaya girdiğini görüyoruz. 2024’ün son çeyreğinde ise ARK 2 – 2024 oyununun çıkacağı belirtiliyor.
Xbox Cloud Türkiye'de Nasıl Kullanılır?
Oyun sektörünün güncel kura göre yeni fiyatlandırmaya geçmeye başladığı son haftalarda, ülkemizde de kullanıma sunulan Xbox Game Pass, oyuncular için büyük bir kurtarıcı olarak görülüyor.
2024’te Çıkış Tarihi Belli Olmayan Xbox Game Pass Oyunları
Resmi olarak çıkış tarihi açıklanmasa da yıl bitmeden kesin çıkacağı düşünülen oyunlar arasında şunlar yer alıyor:
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Fintlock: The Siege of Dawn
- Galacticare
- Avowed
- 33 Immortals
- Dungeons of Hinterberg
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Magical Delicacy
- Toweborne
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Ghostbike
- Ara: History Untold
- Bounty Star
- Pigeon Simulator
- Commands: Origins
- REPLACED
- Ereban: Shadow Legacy
PlayStation 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
2020 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5’in ardından PlayStation 6 da çok merak edilmeye başladı. Resmi olarak henüz duyurulmayan PlayStation 6’nın güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor.
2024’te Çıkacak Xbox Game Pass Oyunları Listesine Eklenmesi Beklenenler
Yukarıda lsitelediğimiz oyunların 2024’te çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında kullanıcı tarafından baktığımızda da bu yıl çıkması beklenen bazı yapımlar da mevcut.
İşte, beklenen oyunların listesi:
- Neon White
- South of Midnight
- Clockwork Revolution
- Kunitsu-Gami: Path of Goddes
- ROUTINE
- Hollow Knight: Silksong
- She Dreams Elsewhere
- Contraband
- Age of Mythology: Retold – PC
- State of Decay 3
- Fable
- The Outer Wilds 2
- Perfect Dark
- Everwild
- Way to the Woods
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- To a T
- Bushiden
- Nirvana Noir
- Harmonium the Musical
Yeni Xbox Game Pass Oyunları Açıklandı!
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını artırmaya ve oyun yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Türkiye'de de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz.
Xbox Game Pass’e katılması planlanan ve henüz geliştirme süreci devam eden bazı oyunlar olduğunu da belirtmiş olalım. 2024’e yetişmesi çok muhtemel gözükmese de Hideo Kojima’nın geliştirdiği ODA, bu listenin başında geliyor.
Ayrıca Marvel’s Blade ve The Elder Scrolls 6 da Xbox’a gelmesi beklenen oyunlar arasında. Indiana Jones oyunu için de aynı beklenti mevcut.
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