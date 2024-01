2024 Xbox Game Pass Oyunları: Yıl Boyu Gelecek Oyunlar

Xbox Game Pass kullanıcıları bu yıl da yepyeni oyun deneyimleri yaşama fırsatı bulacak. 2024’te uygulamaya gelecek oyunların listesi açıklandı.

Bu yıl aboneler için eğlence dolu geçecek gibi gözüküyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği bu listede farklı kategorilerdeki seçeneklere ulaşabileceksiniz.

Peki, 2024’te hangi oyunlar Game Pass’te yerini alacak! İşte, bu oyunların listesi ve çıkış tarihleri!

2024’te Çıkış Tarihi Belli Olan Xbox Game Pass Oyunları

Turnip Boy Robs a Bank

Go Mecha Ball

Open Roads

Plate Up!

Persona 3 Reload

Lightyear Frontier

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Manor Lords

1. Turnip Boy Robs a Bank

Tür: Komedi - Macera / Dövüş

Çıkış Tarihi: 18 Ocak 2024

Turşu Çetesi ile iş birliği yapan Turnip Boy serinin bu oyununda bir banka soygununa kalkışıyor. Komedi macera oyunu olarak nitelendirilen bu yapımda eşsiz bir soygun planı tıkır tıkır işliyor.

Satın almanız gereken çeşitli suç aletleri ve savaşmanız gereken güvenlik görevlileri var. Bir yanda ise rehineler duruyor. Hepsinin yönetiminin sizin elinizde olduğu bu oyunda Botanik Bnankası’nın tarihini de keşfe çıkacaksınız.

2. Go Mecha Ball

Tür: Nişancı Oyunu

Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2024

Dört farklı dünyada savaşacağınız bu oyunda 25 adet silah seçeneğiniz olacak. Ayrıca 20 farklı yetenekle karakterinizi kuşatıp düşmanlarınıza meydan okuma şansınız var. Dinamik, aksiyon ve heyecan dolu bir oyun.

3. Open Roads

Tür: Macera

Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2024

Tess Devine adlı karakter ve annesi Opal’ın aile sırlarını çözmeye çalıştığı bir yolculuğa eşlik edeceksiniz. Harabelerin arasında ailenin gizemli geçmişini keşfederken bir yandan da eski mal varlıklarını bulmaya çalışacaksınız.

Gömülü hatıraların karakterleri derinden etkilediği bu hikayede yeni arkadaşlar edinme ve yeni ilişkiler kurma şansınız var.

4. Plate Up!

Tür: Aksiyon / Strateji

Çıkış Tarihi: 15 Şubat 2024

Restoran ve mutfak yönetimine odaklanılan bu oyunda yenilikçi lezzetler keşfedeceksiniz. Sıfırdan açıp işletmeye başlayacağınız kendi mutfağınızda dört oyuncu ile ortak bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Çeşitli mutfak aletleri satın alıp, hazırladığınız tarifleri müşterilere servis edeceğiniz bu oyunda seviyeniz arttıkça yeni görevler ve özelliklere erişebilirsiniz. Eğer başarılı olursanız yeni bir şube açabileceksiniz.

5. Persona 3 Reload

Tür: Strateji / Rol yapma

Çıkış Tarihi: 2 Şubat 2024

‘Karanlık saat’ olarak adlandırılan ve bir günden diğerine geçişte gizlenen o saat dilimini yaşayacağınız bir oyun.

Bu saatte saklı gizemleri keşfederken arkadaşlarınız için savaşacak, yeni karakterlerle tanışacaksınız. Bu karakterlerin hayat hikayelerini keşfedip şehir hayatını deneyimleyebilirsiniz.

6. Lightyear Frontier

Tür: Macera / Strateji / Simülasyon

Çıkış Tarihi: Mart 2024

Çiftçilik konulu bu oyunda sürdürülebilir bir alan oluşturup kendi makinelerinizi geliştirerek sıradışı bitkiler yetiştirebileceksiniz. Sahip olduğunuz makineleri kişiselleştirerek yeni özellikler geliştirebilir, üç arkadaşınızla aynı anda gizemli bir dünyada yeni stratejiler kurmanın tadını çıkarabilirsiniz.

7. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Tür: Aksiyon / Rol Yapma / Strateji

Çıkış Tarihi: 24 Nisan 2024

Savaş sonrası bir yaşam alanını kurtaracak olan kişi bu oyunda sizsiniz. 100’ün üstünde farklı karakteri yöneterek savaşın izlerini silip canavar ve elflerle savaşıyorsunuz. Aynı zamands yeni bir teknoloji keşfedip imparatorluğunuzu genişletmeye çalışıyorsunuz.

8. Manor Lords

Tür: Strateji / Simülasyon

Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2024

Listede yer alan oyunlar tabi ki bunlarla sınırlı değil. 2024 başlarında çıkması beklenen diğer alternatifler arasında Harold Halibut, Little Kitty Big City, Botany Manor, Another Crab’s Treasure yer alıyor. Cities Skylines 2, Still Wakes the Deep, Sopa ve Flock için ise ilkbahar aylarına işaret ediliyor.

Yılın üçüncü çeyreğine geldiğimizde Dead Static Drive, ve Vapor World’ün sıralamaya girdiğini görüyoruz. 2024’ün son çeyreğinde ise ARK 2 – 2024 oyununun çıkacağı belirtiliyor.

2024’te Çıkış Tarihi Belli Olmayan Xbox Game Pass Oyunları

Resmi olarak çıkış tarihi açıklanmasa da yıl bitmeden kesin çıkacağı düşünülen oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Fintlock: The Siege of Dawn

Galacticare

Avowed

33 Immortals

Dungeons of Hinterberg

Senua’s Saga: Hellblade II

Magical Delicacy

Toweborne

Microsoft Flight Simulator 2024

Ghostbike

Ara: History Untold

Bounty Star

Pigeon Simulator

Commands: Origins

REPLACED

Ereban: Shadow Legacy

2024’te Çıkacak Xbox Game Pass Oyunları Listesine Eklenmesi Beklenenler

Yukarıda lsitelediğimiz oyunların 2024’te çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında kullanıcı tarafından baktığımızda da bu yıl çıkması beklenen bazı yapımlar da mevcut.

İşte, beklenen oyunların listesi:

Neon White

South of Midnight

Clockwork Revolution

Kunitsu-Gami: Path of Goddes

ROUTINE

Hollow Knight: Silksong

She Dreams Elsewhere

Contraband

Age of Mythology: Retold – PC

State of Decay 3

Fable

The Outer Wilds 2

Perfect Dark

Everwild

Way to the Woods

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

To a T

Bushiden

Nirvana Noir

Harmonium the Musical

Xbox Game Pass’e katılması planlanan ve henüz geliştirme süreci devam eden bazı oyunlar olduğunu da belirtmiş olalım. 2024’e yetişmesi çok muhtemel gözükmese de Hideo Kojima’nın geliştirdiği ODA, bu listenin başında geliyor.

Ayrıca Marvel’s Blade ve The Elder Scrolls 6 da Xbox’a gelmesi beklenen oyunlar arasında. Indiana Jones oyunu için de aynı beklenti mevcut.