GTA 6 için Alacaklar Dikkat! Xbox'lara Devasa Bir Zam Geliyor

Xbox Series S ve Series X'in fiyatına zam geliyor. Microsoft, bugün yaptığı açıklama ile konsol fiyatlarının artacağını açıkladı. Yeni fiyatlar, 1 Ağustos 2026 itibariyle geçerli olacak. Ne yazık ki bu bölgesel bir zam değil. Bu nedenle Türkiye'de halihazırda pahalı olan oyun konsollarının fiyatı biraz daha artacak.

Xbox Konsol Fiyatları Ne Kadar Artacak?

Microsoft’un yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Xbox Series S ve Xbox Series X ciddi oranda zamlanacak. 512 GB Xbox Series S modeli 399 dolardan 499 dolara çıkarken, 1 TB Xbox Series S modeli 449 dolardan 599 dolara yükselecek. Xbox Series X tarafında ise tablo daha sert. 1 TB Xbox Series X’in fiyatı 649 dolardan 800 dolara çıkacak. Dijital sürüm Xbox Series X 1 TB ise 599 dolardan 750 dolara yükselecek.

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Fark Xbox Series S 512 GB 399 dolar 499 dolar +100 dolar Xbox Series S 1 TB 449 dolar 599 dolar +150 dolar Xbox Series X 1 TB 649 dolar 800 dolar +151 dolar Xbox Series X 1 TB Digital 599 dolar 750 dolar +151 dolar

Bu demek oluyor ki en ucuz Xbox modeli olan Series S'in yurt dışı fiyatı bile 23 bin TL'nin üzerinde olacak. Bildiğiniz üzere Türkiye'de oyun konsollarından alınan bazı ek vergiler var. Bu nedenle Series S'in Microsoft Türkiye garantili sürümünün zamsız hali bile 34 bin 999 TL'ye satılıyor. Series X ise 51 bin 499 TL'den alınabiliyor.

İthalatçı garantili versiyon ise şu an için 21-22 bin TL gibi bir başlangıç fiyatı ile satın alınabiliyor. Ancak bu fiyatlar çok yakında zamlanacak. Peki zamların ardından Türkiye'deki Xbox fiyatları ne kadar artacak?

Türkiye'deki Xbox Fiyatları Ne Kadar Artacak?

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat (Tahmini) Fark Xbox Series S 512 GB 34.999 TL 40.078 TL 5.079 TL Xbox Series S 1 TB 42.999 TL 48.110 TL 5.111 TL Xbox Series X 1 TB 51.499 TL 64.253 TL 12.754 TL Xbox Series X 1 TB Digital 44.999 TL 60.238 TL 15.239 TL

Yukarıdaki fiyatların hepsi MediaMarkt gibi platformlardan alınmıştır. İnternette daha ucuza bulmak mümkün ama genel olarak Türkiye'nin her il ve neredeyse her ilçesinde bulunan teknoloji mağazalarında durum bu. Microsoft Türkiye henüz bir zam açıklaması yapmadı. Bu nedenle elimizde 1 Ağustos sonrası için resmi bir fiyat bilgisi yok.

Ancak konsollardan alınan vergileri biliyoruz. Yüzde 20 gümrük vergisi, yüzde 20 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde muhtemel fiyatları bulabiliriz. Ne yazık ki işler çok yakında Türkiye'deki oyuncu toplulukları için daha da zorlaşacak. Bu nedenle GTA 6 oynamak için bir konsol alma planınız varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Microsoft Neden Zam Yaptı?

İlk etapta bu zammın arkasındaki neden GTA 6'nın çıkışından önce fırsatçılık yapmak gibi görünebilir. Kim bilir belki küçük de olsa bir faydası vardır. Ancak tamamen bundan ibaret değil. Yapay zeka teknolojilerine yapılan korkunç yatırımlar nedeniyle depolama ve bellek maliyetlerindeki yükseliş şirketlerin maliyetini artırdı. Eskiden parça başı 8 dolara üretilen parça günümüzde 60 dolar oldu. Bu da Microsoft, Apple ve diğer tüm şirketlerin zam yapmasına neden oldu.

Xbox Almak Mantıklı mı?

Aslında bu sorunun cevabı biraz karışık. Örneğin Microsoft Türkiye garantili sürümü almak bence çok da mantıklı değil. Elbette ki bu kararı kendi ekonomik durumunuza göre vermelisiniz ancak bu şekilde yurt dışı fiyatı ile Türkiye fiyatı arasında büyük bir fark oluşuyor.

Ancak ithalatçı garantili ya da yurt dışından alacaksanız fiyatlar biraz daha makul görünüyor. Her iki senaryoda da GTA 6 için almayı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Zamlanmadan önce almanız en mantıklısı olacaktır.

Editörün Yorumu

Ben bir Series S kullanıcısıyım. Kendi konsolumu birkaç yıl önce bugüne kıyasla oldukça makul bir fiyata almıştım. Hatta o gün aldığım üç yıllık Game Pass aboneliği daha geçtiğimiz ay bitti. Açıkçası o tarihten bu yana fiyatlara da çok dikkat etmemiştim. Series S'in ithalatçı garantili sürümünün bile 22 bin TL olması beni şaşırttı.

Türkiye garantili sürümün ise yanına yaklaşılmıyor. Ne yazık ki ülkemizdeki vergiler çok yüksek. Bu soruna acilen bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi durumda dolar nedeniyle basit şeylerden bile zevk alamayan vatandaşlarımız için bazı şeyler imkansız hale geliyor.