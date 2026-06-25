Apple, Türkiye'deki Mac Fiyatlarına Zam Yaptı! En Ucuz Modelin Bile Fiyatı 8 Bin TL Yükseldi

Apple, Türkiye'deki Mac fiyatlarına beklenmedik bir zam yaptı. Şirketin çevrim içi mağazasının sürpriz bir şekilde kapanmasının ardından kullanıcılar tatsız bir sürpriz ile karşılaştı. Güncel Mac modellerinin tümüne zam geldi.

Türkiye'deki MacBook Fiyatları Ne Kadar Arttı?

Apple'ın yaptığı fiyat değişikliğinin ardından Türkiye'de yeni bir Mac almak oldukça zor bir hale geldi. Şirketin en ucuz modeli olan MacBook Neo'nun fiyatı tam 8 bin TL artarak 37 bin 999 TL'den 45 bin 999 TL'ye yükseldi. 13 MacBook Air'in fiyatı ise 67 bin 999 TL'den 84 bin 999 TL'ye çıktı.

Bu şirketin tam 17 bin TL'lik bir zam yaptığı anlamına geliyor. Halihazırda daha pahalı olan 15 inç MacBook Air modelinde ise zam 15 bin TL ile sınırlı kalmış. Söz konusu model 79 bin 999 TL'den 94 bin 999 TL'ye çıkmış. MacBook Pro'da ise korkunç bir zam var. Fiyat 104 bim 999 TL'Den 129 bin 999 TL'ye çıkmış. Yani tam 25 bin TL zamlanmış.

Model Eski Başlangıç Fiyatı Yeni Başlangıç Fiyatı Fark MacBook Neo 37.999 TL 45.999 TL +8.000 TL 13 inç MacBook Air 67.999 TL 84.999 TL +17.000 TL 15 inç MacBook Air 79.999 TL 94.999 TL +15.000 TL MacBook Pro 104.999 TL 129.999 TL +25.000 TL

Türkiye'deki iMac, Mac mini ve Mac Studio Fiyatları Ne Kadar Arttı?

MacBook'lar ne yazık ki zamdan etkilenen tek Mac bilgisayarlar değil. Ne yazık şirketin diğer popüler modelleri de zamdan etkilendi. Örneğin iMac 20 bin TL zamlandı ve fiyatı 179 bin 999 TL'den 99 bin 999 TL'ye çıktı. Mac Studio'da durum daha da kötü 35 bin TL zamlanan modelin başlangıç fiyatı 124 bin 999 TL'den 159 bin 999 TL'ye çıktı. Üst konfigürasyonlarda ise bu zam 90 bin TL'ye kadar çıkıyor. Mac mini ise değişmeyen tek Apple ürünü oldu. 51.999 TL'lik fiyat sabit kaldı.

Model Eski Başlangıç Fiyatı Yeni Başlangıç Fiyatı Fark Mac mini 51.999 TL 51.999 TL 0 iMac 79.999 TL 99.999 TL +20.000 TL Mac Studio 124.999 TL 159.999 TL +35.000 TL

Apple Neden Mac Fiyatlarına Zam Yaptı?

Aslınd Apple'ın fiyatları sadece Mac modelleriyle sınırlı kalmadı. Örneğin iPad'lerin Türkiye fiyatı zam rüzgazından etkilendi. Benzer bir şekilde Apple TV ve HomePod da zamlandı. Bu defa zam Türkiye ile sınırlı olmadı. Yurt dışındaki Apple ürünlerine de zam geldi. Zam kararının arkasındaki neden ise dolaylı yoldan yapay zeka. Tüm dünyada hızla artan yapay zeka yatırımları tedarik zincirinde bozulmalara neden oldu.

Editörün Yorumu

Apple uzun süredir Mac modelleriyle fiyat/performans konusunda adeta şov yapıyordu. Şirketin çoğu modeli kendinden çok daha pahalı Windows bilgisayarlara kıyasla hem daha uygun fiyatlı hem de daha performanslıydı. Örneğin ben de tam bu nedenle bilgisayar tercihimi MacBook modellerinden yana kullanıyorum.

Ancak zaten yükselen fiyatların üzerine bir de bu zam eklenince durum aynı mı bilmiyorum. İşin bana göre en üzücü yanı ise fiyatların yine Türkiye'de daha yüksek olması. ABD'de 32 bin 500 TL'ye satılan MacBook Neo, Türkiye'de 45 bin 999 TL. Nedeni ne olursa olsun bu fiyat farkı bile vatandaşımızın ihtiyacı olan ürünü satın alması önündeki büyük bir engel.