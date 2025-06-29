Şarjı 1 Ay Gidiyor! Xiaomi Smart Band 10 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Akıllı bileklik denince akla gelen ilk marka şüphesiz Xiaomi oluyor. Markanın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve fiyat-performans açısından büyük vaatler sunan akıllı bilekliği Smart Band 10 sonunda Türkiye'de satışa çıktı. Peki fiyatlar nasıl? İşte Xiaomi Smart Band 10 Türkiye fiyatı, özellikleri ve detayları...

Xiaomi Smart Band 10 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Xiaomi’nin yeni nesil akıllı bileklik modeli Smart Band 10 Türkiye’de resmen satışa çıktı. Şirketin geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansman etkinliğiyle tanıtılan cihaz hem tasarımı hem de sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Smart Band 10 standart modelin yanı sıra seramik kasalı özel versiyonuyla birlikte kullanıcılarla buluşuyor.

Yeni model 1.72 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla geliyor. 1500 nit'e kadar parlaklık sunabilen bu ekran aynı zamanda 60 Hz yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Selefi olan Smart Band 9’a kıyasla çerçevelerin inceltilmiş olması daha büyük bir ekranın aynı boyutlarda sunulmasına olanak tanıyor.

Xiaomi Smart Band 10 hem sağlık hem de spor odaklı birçok gelişmiş özellikle donatılmış. 150’den fazla farklı egzersiz modu destekleyen cihaz yeni yüzme modu sayesinde kullanıcıların yüzme stilini ve kalp atış hızını aynı anda algılayabiliyor. 5 ATM su geçirmezlik sertifikasına sahip olan bileklik yüksek hassasiyetli sensörlerle nabız ve kan oksijen seviyesi takibini de destekliyor.

Ürünün batarya performansı ise önceki modellerde olduğu gibi öne çıkan noktalar arasında. 233 mAh kapasiteli batarya Always-On Display özelliği kapalıyken 21 güne kadar kullanım süresi vadediyor. AOD açıkken bu süre 9 güne kadar düşüyor. Cihaz Bluetooth 5.4 bağlantısı üzerinden Android 8.0 ve iOS 14.0 üzeri işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor.

Smart Band 10’un Türkiye fiyatı 1999 TL olarak belirlenmiş durumda. Bilekli Gece Siyahı, Buz Gümüşü ve Mistik Pembe renk seçenekleriyle geliyor. Seramik kasalı İnci Beyazı versiyonunun ise 2 bin 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtiliyor.