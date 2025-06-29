Vivo'nun 16 GB RAM'li Uygun Fiyatlı Telefonu Türkiye'ye Geliyor: İşte Özellikleri!

Vivo'nun geçtiğimiz hafta anavatanı Çin'de tanıttığı yeni akıllı telefonu Vivo X200 FE ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, Çin'de başarılı bir tanıtım dönemi geçiren yeni cihazını kısa bir süre önce Tayvan'da da sergileyerek global pazara taşıdı.

Bu gelişme ile birlikte yeni telefonun önümüzdeki dönemde Avrupa pazarında ve ülkemize de satışa sunulmasına neredeyse kesin gözle bakılıyor. Peki kompakt tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çeken Vivo X200 FE neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Vivo X200 FE Özellikleri

Kompakt yapısıyla öne çıkan Vivo X200 FE, 150.83 x 71.76 x 7.99 mm boyut değerlerine ve yalnızca 186 gram ağırlığa sahip. Yeni telefon bu tasarımının yanı sıra 6.31 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte, 120Hz yenileme hızlı AMOLED bir ekranla beraber geliyor. Yeni modelin ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 ve IP69 sertifikasını da bünyesinde barındırdığını belirtelim.

Donanım tarafında ise cihaz, gücünü MediaTek’in amiral gemisi konumundaki Dimensity 9300+ yonga setinden alıyor. Bu yüksek performanslı işlemciye 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. X200 FE, işletim sistemi tarafında ise Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzüyle çalışıyor.

6.500 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile gelen Vivo X200 FE, 90W hızlı şarj desteği sayesinde sadece 57 dakikada tam dolum sağlayabiliyor. Cihaz gerek güçlü donanımı gerekse uzun pil ömrü sayesinde 9,5 saate kadar kesintisiz oyun performansı sunabiliyor.

Cihazın arka yüzünde, güçlü özelliklere sahip üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera, f/1.88 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 MP çözünürlüğündeki IMX921 sensörüne sahip. Bu kameraya, 50 MP çözünürlük sunan 1/2 inç boyutunda bir periskop telefoto lens eşlik ediyor.

8 MP’lik ultra geniş açılı sensör de sistemin tamamlayıcı unsuru olarak yer alıyor. Bu sistem Zeiss optikleriyle destekleniyor. Ön yüzde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Son olarak cihazın

“Sarı Işık”, “Lüks Siyah”, “Mavi Esinti” veya “Pembe Ruh” olmak üzere dört fakrlı renk seçeneği ile satışa sunulacağını belirtelim.

Vivo X200 FE Özellikleri:

Ekran: 6.31 inç AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük (2400 x 1080 piksel), 120Hz yenileme hızı, HDR desteği ve canlı renk doğruluğu

6.31 inç AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük (2400 x 1080 piksel), 120Hz yenileme hızı, HDR desteği ve canlı renk doğruluğu İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB UFS 3.1

512 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, Zeiss desteği

50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, Zeiss desteği Ön Kamera: 50 MP selfie kamerası

50 MP selfie kamerası Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı: 90W hızlı şarj desteği

90W hızlı şarj desteği Boyutlar ve Ağırlık: 150.83 x 71.76 x 7.99 mm, 186 gram

150.83 x 71.76 x 7.99 mm, 186 gram İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

Vivo X200 FE Tahmini Türkiye Fiyatı

Vivo, her ne kadar yeni akıllı telefonu X200 FE’yi Tayvan’da tanıtmış olsa da, cihazın satış fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak bir tahmin yapacak olursak tasarım dili ve teknik özellikleri açısından benzerlik taşıyan POCO F7 Pro gibi modellerin şu anda ülkemizde 30.000 – 35.000 TL bandında alıcı bulduğunu görüyoruz.

Bu doğrultuda, Vivo X200 FE’nin de Türkiye’ye gelmesi halinde benzer bir fiyat aralığında kullanıcılarla buluşması muhtemel görünüyor. Elbette, bu sadece mevcut pazar verilerine dayanan bir öngörü. Kesin fiyat bilgisinin, cihaz resmi olarak satışa sunulduğunda belli olmasını umuyoruz.

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