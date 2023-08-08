Yapay Zekanın Yeni Tehdidi: Klavye Sesinden Şifreleri Çözümleyebiliyor!

Son araştırma bulgularının gösterdiği üzere, yapay zekânın ortaya çıkardığı rahatsız edici güvenlik açıkları kullanıcılara problem yaşatmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, endişe verici bir durumu ortaya çıkardı. Yapay zekâ, klavye girdilerini pasif bir şekilde izleyerek şifreleri neredeyse %100 doğruluğa sahip bir şekilde çözebiliyor.

Cornell Üniversitesi'nin son araştırması, klavye tuşlarına basmaya dayalı öngörücü yapay zekâ yetenekleri alanını inceliyor. Çalışma, kötü niyetli hackerların yapay zekâdan yararlanarak şifreleri büyük bir doğruluk oranıyla çözebildiğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, bir akıllı telefonun mikrofonu tarafından yakalanan işitsel sinyalleri analiz ederek tuş vuruşlarını ayırt etmek için CoAtNet adlı bir yapay zekâyı eğitti. Şaşırtıcı bir şekilde bu model bir MacBook Pro klavyesinden gelen tuş seslerini kopyalamada %95'lik kayda değer bir başarı oranı sergiledi.

Yapay zekâ modeli, Zoom veya Skype görüşmeleri gibi kakofonik ortamlarda bile %90'ı aşan doğruluk seviyelerini korumayı başardı.

Yapay Zeka, Klavye Tuşlarından Şifreleri Nasıl Çözümleyebiliyor?

Eğitilen yapay zekânın metodolojisi, tuşa basışlar ile mikrofon tarafından yakalanan ilgili ses dalgaları arasındaki zamansal aralıkları analiz etmeye dayanıyor. Sonuç olarak, gürültüsüz olduğu varsayılan klavyeler bile bu saldırı yöntemine karşı oldukça hassas durumda.

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