Zoom Kullananlar Dikkat: Görüşmeleriniz Yapay Zeka Eğitimi İçin Kaydedilmeye Başlandı!

Zoom bu hafta hizmet şartlarını güncelleyerek bazı kullanıcılarının verilerini yapay zekâ eğitimi için kullanmasına izin verdi. Bu izinler doğrultusunda, görüntülü aramalarınızın yapay zekâyı eğitmek için kullanılma ihtimali var.

Şartlar, Zoom'a artık "makine öğrenimi" ve "yapay zekâ" da dâhil olmak üzere bir dizi amaç için "kalıcı, dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir lisans ve gerekli veya gerekli diğer tüm hakları" verdiğinizi belirtiyor.

Well, not using @Zoom again until these over-reaching permissions are gone. https://t.co/mfu3ygnSJx pic.twitter.com/UiqyMywmUZ