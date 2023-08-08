Zoom Kullananlar Dikkat: Görüşmeleriniz Yapay Zeka Eğitimi İçin Kaydedilmeye Başlandı!

Zoom bu hafta hizmet şartlarını güncelleyerek bazı kullanıcılarının verilerini yapay zekâ eğitimi için kullanmasına izin verdi. Bu izinler doğrultusunda, görüntülü aramalarınızın yapay zekâyı eğitmek için kullanılma ihtimali var.

Şartlar, Zoom'a artık "makine öğrenimi" ve "yapay zekâ" da dâhil olmak üzere bir dizi amaç için "kalıcı, dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir lisans ve gerekli veya gerekli diğer tüm hakları" verdiğinizi belirtiyor.

Zoom, Verileri Yapay Zeka İçin Neden Topluyor?

Şartların bir başka bölümünde Zoom'un belirli kullanıcı verilerini "makine öğrenimi veya yapay zekâ (algoritmaların ve modellerin eğitimi ve ayarlanması amaçları dâhil)" için kullanabileceği belirtiliyor.

Zoom'un politikalarındaki değişiklikleri ilk olarak geliştirici odaklı web sitesi Stack Diary fark etti. Bu durum kısa sürede internette tartışma konusu oldu.

İnsanlar Zoom'un müşteri verilerini yapay zekâ için kullanmasına karşı tepkisini gösterse de şu anda Zoom'un yapay zekâ ve makine öğrenimi amaçları için tam olarak nasıl veya neyi kullanmayı planladığını ayrıştırmak zor.

Eğer verilen izinler tahmin edildiği amaçla alınıyorsa bunun hukuki açıdan yaptırımının ve yaklaşımının ne olacağını hep birlikte göreceğiz.