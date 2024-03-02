Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Radyo Programcısı "Meltem" Duyuruldu!

Türkiye’nin ilk yapay zeka radyo programcısı "Meltem" duyuruldu. Meltem'in hangi gün ve saatlerde radyo yayını yapacağı belli oldu. AI radyo programcısı, kendi hazırladığı müzik listelerine radyo programında yer verecek ve hatta anons bile yapacak.

Yapay zeka (AI) teknolojisi özellikle son yıllarda büyük bir popülerliğe ulaştı. Bu teknolojiyi günümüzde çoğu alanda görmeye başladık. Yaşanan son gelişmeye göre AI artık radyo programı sunmaya başlayacak.

Yapay Zeka Radyo Programcısı Meltem'in Yayın Saati Ne Zaman?

Meltem, 25 Şubat tarihinden itibaren Alem FM’de yayın hayatına başladı. AI tabanlı radyo programcısı, her pazar 12.00-14.00 saatleri arasında "Neredeyse Gerçek" isimli programı sunacak.

Alem FM Yayın Koordinatörü Fatih Yıldırım, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "Yaptığımız şey, tamamıyla yapay zekanın ürettiği bir radyo programı" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Anons metinlerini, seslendirmesini ve görsellerini tamamen yapay zeka hazırlıyor. Bunların hepsini kolajlayınca ortaya bir yayıncı çıkıyor. Biz yapay zeka teknolojisine adapte olarak Türkiye’nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem ile yayınlara başladık. Meltem’in ilk yayınından sonra da dinleyicilerimizden çok güzel yorumlar aldık."

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