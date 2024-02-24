Haftanın Özeti: Yapay Zeka Alanında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka teknolojisi tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor. Bizler de bu alandaki haberleri tek tek inceliyoruz.

Sosyal medya hesaplarına gelen yapay zeka özelliklerinden doğrudan yapay zeka şirketlerindeki yaşanan gelişmelere kadar her şeyi bir araya getirdik.

Google’ın Gemini olarak isimlendirdiği yapay zekasına yönelik bu hafta daha fazla bilgi geldi ve bir takım olaylar yaşandı.

Gelin, tüm haberlerin kısa bir özetine birlikte bakalım!

1- Reddit'in İçeriklerini Yapay Zeka Eğitimi İçin Sattığı Firma Belli Olmuş Olabilir!

Reddit, kullanıcı içeriklerini yapay zekâ eğitimi için satması ile büyük tepkiler çekmişti. İçeriklerin satıldığı firma belli olmuş olabilir.

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2- Gemini 1.5 Pro, Rakiplerini Geride Bırakacak: 6 Farklı Yeteneği Herkesi Şimdiden Şaşırttı!

X kullanıcısı Rowan Cheung, hafta sonu Gemini 1.5 Pro'ya erken erişim elde etti ve yapay zeka modelinin 6 farklı yeteneğini paylaştı.

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3- ElevenLabs, Metinden Ses Efekti Oluşturan Yapay Zekasını Duyurdu: Sora'nın Eksiğini Kapattı!

ElevenLabs, OpenAI'ın yeni yapay zeka aracı Sora'nın en büyük eksiğini gidermek için kollarını sıvadı.

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4- Yapay Zeka Sohbet Robotu Yine Mağdur Etti: Bir Yolcuyu Adeta Dolandırdı!

Dünyanın en ünlü havayolu firmalarından birinin yapay zeka sohbet robotu bir yolcuyu adeta dolandırdı.

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5- Beynine Çip Takılan Hasta, Düşünce Gücüyle Fareyi Kontrol Etti!

Neuralink şirketinin sahibi Elon Musk, beynine çip takılan hastanın bilgisayar faresini kontrol ettirebildiğini söyledi.

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6- ChatGPT İlginç Yanıtlar Vermeye Başladı: OpenAI Duruma El Attı!

ChatGPT'nin geçtiğimiz geceden bu yana ilginç yanıtlar vermesi kullanıcıları ayağa kaldırdı. OpenAI çok geçmeden duruma el attı.

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7- Yapay Zeka Aracı Gemini'ye Tepkiler Büyüyor: Google Özür Diledi!

Google'ın yapay zeka hizmeti Gemini, tepkilerin odağı hâline geldi. Bunun üzerine yazılım devi, özür diledi ve konuya dair açıklama yaptı.

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8- NVIDIA Yapay Zekanın Kralı Olduğunu Kanıtladı: Peki Gerçekten Öyle mi?

NVIDIA'nın yapay zeka çipleri uluslararası çapta değer görmeye devam ederken, şirketin yapay zekanın kralı olduğu iddia edildi. Peki bu doğru mu?

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