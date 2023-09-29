Sony, PlayStation 5 Sahiplerine 12 Adet Ücretsiz Oyun Veriyor!

Sony'nin 2020 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 5'in satış rakamları bir dönem azaldı. Ancak şirketin stratejik hamleleriyle tekrar ivme kazanan satışlara şimdi yeni bir katkı daha sunulacak.

Sony, PlayStation 5'i ilk kez alacak oyuncular için 12 adet ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Kampanyanın şimdilik yalnıza ABD'de geçerli olacağı söylendi ancak yakın zamanda tüm dünyada gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kampanyanın Şartları Neler?

Verilecek ücretsiz oyunlardan faydalanmak isteyen oyuncular için bazı şartlar var. Öncelikle bu kampanya yalnızca konsolu ilk kez satın alacak kullanıcılar için geçerli. Ayrıca 18 yaş sınırı ve Network hesabına sahip olma kuralı var.

PlayStation 5'i 20 Ekim'e kadar satın alan kullanıcılar, 12 adet ücretsiz oyundan sadece birini alabilecek. Yani kullanıcı başına bir adet oyun düşüyor.

Sony'nin pazar payını artırmak için yaptığı bu hamle, oyunseverleri mutlu edebilir. Peki oyuncuların ücretsiz alabileceği oyunlar hangileri?

İşte Sony'nin PlayStation 5 sahipleri için sunduğu 12 ücretsiz oyun:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Remastered

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon’s Souls

The Last of Us Part I

Sackboy: A Big Adventure

Returnal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Death Stranding: Director’s Cut

Peki siz Sony'nin ücretsiz oyun kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilrsiniz.