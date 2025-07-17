Yakıtı Resmen Kokluyor! Yeni Renault Austral Türkiye'de!

Türkiye'nin en çok satılan C segment SUV'ları arasında yer alan Renault Austral geçtiğimiz aylarda bir makyaj operasyonu geçirdi. Merakla beklenen otomobil sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Peki yeni Renault Austral teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Yeni Renault Austral Teknik Özellikleri!

Renault C segmentindeki temsilcisi Austral modelini kapsamlı bir yenilikle Türkiye pazarına sundu. Yeni tasarım dili gelişmiş sürüş teknolojileri ve çevreci motor seçenekleriyle öne çıkan Yeni Renault Austral 2 milyon 190 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Modelin bu yeni yüzü markanın Rafale gibi premium modellerinden ilham alırken sportif detaylarla daha dinamik bir görünüm kazanıyor.

Ön ve arka tasarımda tamamen yenilenen çizgiler daha kaslı hatlar ve modern ışık imzası Austral’e segmentinde fark edilir bir duruş kazandırıyor. Geliştirilmiş gövde oranları ve yüksek kaliteli kaplama detayları aracın premium hissiyatını güçlendiriyor. Renault’nun yeni tasarım felsefesini yansıtan bu model özellikle esprit Alpine ve techno donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor.

Techno donanımı Google destekli bilgi-eğlence sistemi, krom tavan barları ve gelişmiş sürüş güvenlik paketleriyle konfor odaklı kullanıcıları hedeflerken; Esprit Alpine 20 inçlik “Altitude” jantları, karbon görünümlü döşemeleri, mavi dikiş detayları ve siyah tavan barlarıyla sportif bir ruh taşıyor.

Kaputun altında ise iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Bunlardan ilki 200 beygir güç üreten E-Tech Full Hybrid motor. 1.2 litrelik turbo benzinli motor iki elektrik motoru ve akıllı şanzımanla birlikte çalışan sistem 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 8.4 saniyede ulaşabiliyor. Ortalama 4,7 litre/100 km yakıt tüketimi ve 107 g/km emisyon değeriyle sınıfının en verimlilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bir diğer seçenek ise 160 hp gücünde mild hybrid CVT otomatik versiyon. Daha yumuşak geçişler optimize edilmiş hızlanma ve geliştirilmiş süspansiyon sistemiyle Yeni Austral hem konfor hem de sürüş dinamikleri açısından önceki nesle göre önemli iyileştirmeler sunuyor.

Yeni Renault Austral Fiyat Listesi!

Techno mild hybrid 160 hp auto: 2.190.000 ₺

Esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 2.465.000 ₺

Esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp: 2.835.000 ₺

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