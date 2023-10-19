Intel Meteor Lake-H İşlemcili Taşınabilir El Konsolu Sergilendi (Video)
Sahip olduğu donanım bileşenleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran yeni taşınabilir el konsolu sergilendi. İşte detaylar!
Intel Meteor Lake-H işlemcisine sahip ilk taşınabilir el konsolu sergilendi. Emdoor tarafından geliştirilen cihazın bazı özellikleri belli oldu. Ortaya çıkan donanım bileşenlerine göre taşınabilir el cihazı, performansıyla dikkat çekecek.
Emdoor'un Yeni Taşınabilir El Konsolunun Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel
- İşlemci: Intel Meteor Lake-H
- Ekran Kartı: Intel Arc Graphics 5
- RAM: 32 GB'a kadar LPDDR5X
- Depolama Alanı: 2 TB'a kadar PCIe Gen 4x4 (2280)
- İşletim Sistemi: Windows 11
Notebook Italia tarafından paylaşılan videoya göre Emdoor, bir fuar kapsamında Windows 11 işletim sistemine sahip taşınabilir el konsolunu sergiledi. Böylelikle cihazın hem bazı donanım bileşenleri hem de tasarımı belli oldu.
8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM, 2 TB'a kadar PCIe Gen 4x4 (2280) SSD seçeneklerine sahip taşınabilir el konsolunda Intel Meteor Lake-H işlemcisi yer alıyor.
Oldukça şık bir görünüme sahip olan cihazın GPU tarafında ise Intel Arc Graphics 5 bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre taşınabilir konsolda USB-C ve USB-A portlarının yanı sıra microSD kart desteği de mevcut. Söz konusu cihazın tam olarak hangi tarihte piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.
En Çok Tercih Edilen El Konsolu Modelleri ve Fiyatları
Hareket halindeyken oyun oynamanın tadı bir başkadır. Akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz oyunlar için her ne kadar çok sayıda farklı alternatif olsa da el konsolu ile oyun oynamak daha keyifli oluyor.
Yeni taşınabilir oyun konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR