En Çok Tercih Edilen El Konsolu Modelleri ve Fiyatları

Hareket halindeyken oyun oynamanın tadı bir başkadır. Akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz oyunlar için her ne kadar çok sayıda farklı alternatif olsa da el konsolu ile oyun oynamak daha keyifli oluyor.

Bu anlamda akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz, Nintendo! Ancak Nintendo'ya alternatif olarak tercih edebileceğiniz, nitelikli özelliklere sahip, farklı el konsolu modelleri de mevcut.

Bu yazımızda en sevilen 10 farklı alternatifi sizin için sıralıyoruz.

2023'te En Çok Konuşulan El Konsolu Modelleri

Nintendo Switch OLED Nintendo Switch Sony PlayStation Portal Aya Neo Air Plus Valve Steam Deck Asus ROG Ally iPad Pro Nintendo Switch Lite Playdate Xbox One El Konsolu

1. Nintendo Switch OLED Özellikleri ve Fiyatı

En popüler el konsolu olarak karşımıza çıkan model Nintendo Switch OLED oluyor. Gelişmiş ekran teknolojisi ile görüntü anlamında oldukça başarılı bir oyun deneyimi vadeden yeni Nintendo Switch OLED'de capcanlı renkler ve yüksek kontrast sizi bekliyor.

İnce çerçeveli tasarımı ile şık bir görünüme sahip olan Nintendo Switch OLED'in diğer özellikleri ise şu şekilde:

7 inç OLED 1280 x 720p çoklu dokunmatik ekran

210 PPI piksel yoğunluğu

NVIDIA Tegra X1 grafik işlemci

TV kullanımı mevcut

TV oyun ve video çözünürlüğü 1920 x 1080p (FHD)

Switch OS işletim sistemi

ARM Cortex A57 8 çekirdekli işlemci

4 GB LPDDR4 bellek

Depolama 64 GB

Beyaz ve mavi renk seçenekleri

Kablosuz Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, ethernet USB-A ve USB-C bağlantı seçenekleri

AUX + SD Kart girişi

AC/DC

Batarya 4310 mAh

Fiyatı: 10.000 - 20.000 TL aralığında satıcıya göre değişiyor.

2. Nintendo Switch Özellikleri ve Fiyatı

El konsolu denildiğinde bir klasik olarak aklınıza "Nintendo Switch" geliyor olmalı. Her ne kadar gelişmiş sürümleri çıksa da sahip olduğu özellikler ile fiyatı kıyaslandığında Nintendo Switch hala mantıklı bir seçim oluyor.

Cihazın fiyatı ve teknik özellikleri ise şu şekilde:

6.2 inç LCD çoklu dokunmatik 1280 x 720p ekran

237 PPI Piksel yoğunluğu

Switch OS işletim sistemi

ARM Cortex A57 8 çekirdekli işlemci

NVIDIA Tegra X1 grafik işlemci

32 GB depolama / 4 GB bellek

Beyaz, gri, kırmızı, mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleri

Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, HDMI, USB-A ve USB-C girişleri

AUX + SD Kart yuvası + AC/DC güçg irişi

4310 mAh batarya

3. Sony PlayStation Portal Özellikleri ve Fiyatı

Sony'nin yeni el konsolu modeli PlayStation Portal, PlayStation için yapılan 2023 yılı etkinliğinde tanıtıldı. Bu konsol sayesinde kullanıcılar Wi-Fi bağlantısını kullanarak PlayStation 5 oyunlarını oynayabiliyor olacak.

Bu yılın Kasım ayında çıkması planlanan konsolun netleşen özellikleri ve fiyat bilgisi şu şekilde:

8 inç LCD ekran

3.5 mm kulaklık jak girişi

Wi-Fi bağlantısı

1080p 60 FPS Video

Dokunsal geri bildirim desteği

DualSense benzeri medya oynatma özelliği

Bulut desteği bulunmuyor

15 Kasım'da satışa sunulması planlanıyor. Türkiye'ye geliş tarihi ise henüz belirsiz.

Fiyatı: 200 dolar olarak belirtiliyor. Bu da 5.400 TL'ye denk geliyor. Bu fiyatın yurt dışı fiyatı olduğunu hatırlatalım.

4. Aya Neo Air Plus Özellikleri ve Fiyatı

Asus ROG Ally'ye rakip olarak gösterine Aya Neo modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Henüz ön satış aşamasında olan cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra farklı işlemci seçenekleri sunması da dikkat çekiyor. İşlemci seçiminize bağlı olarak cihazda bulunan bazı özellikler ve satış fiyatı değişiklik gösteriyor.

İşte Aya Neo Air Plus ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Intel Alder Lake i3 1215U, AMD Ryzen™3 7320U / AMD Ryzen™5 7520U ve AMD Ryzen™7 6800U olmak üzere farklı işlemci seçenekleri mevcut.

16 / 32 GB DDR5 RAM seçenekleri

512 GB / 1 TB / 2 TB SSD

6 inç IPS 1920 x 1080 px dokunmatik ekran

525 gram ağırlık

46.2 Wh batarya ve 4 saate varan batarya ömrü

LED halkalarla çevrili analog tuşlar

Yerleşik parmak izi tarayıcısı mevcut

Fiyatı: Lansmana özel, işlemci seçeneklerine göre 599 - 549 - 779 dolardan ön sipariş verilebiliyor.

5. Valve Steam Deck Özellikleri ve Fiyatı

Steam kütüphanesinde bulunan neredeyse tüm oyunlara erişebileceğiniz Valve Steam Deck size oyun anlamında zengin seçenekler sunuyor. Aynı zamanda kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınabilir olması el konsolunun öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.

Diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise Valve Steam Deck ile ilgili detaylar şu şekilde:

IPS 7 inç 1280 x 800p dokunmatik ekran

216 PPI Piksel yoğunluğu

40 Whr batarya ve 45 W şarj gücü

HDR desteği yok

512 GB depolama SSD

Steam OS işletim sistemi

AMD Zen 2 işlemci 4 Çekirdekli

AMD RDNA 2 Grafik işlemcisi

16 GB Bellek LPDDR5

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C girişleri

AUX - MicroSD Kart

Fiyatı: 22.000 - 29.500 TL arasında satıcıdan satıya değişiklik gösteriyor.

6. Asus ROG Ally Özellikleri ve Fiyatı

Asus ROG Ally bu sene adından çokça söz ettiren el konsolları arasında yer alıyor. Dünya çapında bir ilk olarak Windows 11 işletim sistemine sahip olması dikkat çekiyor. Sahip olduğu özellikler ile Asus Rog Ally bilgisayarda yaşadığınız oyun deneyimini el konsoluna taşımayı hedefliyor.

İşte bu cihazın sahip olduğu teknik özellikler:

7 inç IPS 1920 x 1080p FHD çoklu dokunmatik ekran

314 PPI 120 Hz

40 Whr batarya 65 W Şarj gücü

TV kullanımı var.

TV için oyun ve video çözünürlüğü 1920 x 1080p FHD

512 GB SSD depolama

Windows 11 işletim sistemi

AMD Ryzen Z1 Extrama işlemci

AMD RDNA 3 grafik işlemci

16 GB LPDDR5 bellek

Fiyatı: 30.000 - 35.000 TL bandında

7. iPad Pro 6. Nesil M2 Özellikleri ve Fiyatı

iPad Pro'nun 2022'de çıkan 12.9 inç ekranlı M2 çipli 6.nesil modeli el konsolu olarak oyun severler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Apple şıklığı ve güvencesiyle oyun deneyimini sürdürmek isteyenler için iPad Pro iyi bir seçenek.

Cihazın teknik özellikleri ise şunlar:

M2 çipli 8 çekirdekli CPU

iPadOS işletim sistemi

12.9 inç LED Multi-Touch Liquid Retina ekran

2388 x 1668 ekran çözünürlüğü

264 PPI

2.65 Watt-saat batarya

8 / 16 GB RAM

128 / 256 / 512 GB / 1 TB / 2 TB dahili hafıza

Fiyatı: 35.000 - 41.000 TL aralığında değişiyor.

8. Nintendo Switch Lite Özellikleri ve Fiyatı

Ekonomik bir el konsolu almak isteyenler için Nintendo Switch Lite iyi bir seçenek olabilir. Hem sahip olduğu özellikler hem de satış fiyatına baktığımızda fiyat / performans ürünü olarak nitelendirebileceğimiz bu cihazla istediğiniz zaman istediğiniz yerde oyun oynayabilirsiniz.

İşte Nintendo Switch Lite'ın özellikleri:

3570 mAh batarya

Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1

USB Type-C

32 GB depolama

NVIDIA Tegra X1 grafik işlemcisi

LCD 5.5 inç çoklu dokunmatik 1280 x 720p

267 PPI

Gri, turkuaz, sarı renk seçenekleri

Fiyatı: 6.000 TL civarında

9. Playdate Özellikleri ve Fiyatı

Sıradışı tasarımıyla dikkat çeken bir oyun konsolu: Playdate. Yan kısımda yer alan kolu çevirerek oynayacağınız farklı bir deneyim sunuyor. Küçük ve kolay taşınabilir bir oyun konsolu olan Playdate'in teknik özellikleri şu şekilde:

16 MB RAM 4 GB Flash 8 KB L1 Cache hafıza

76 x 74 x 9 mm ebatlar

Aktif kullanımda 8 saat uyku modunda 14 gün pil ömrü

Wi-Fi ve Bluetooth

Ön sipariş için şu anki yurtdışı fiyatı: 199 dolar

10. Xbox One El Konsolu

Yeni nesil el bilgisayarları ile benzer bir görünüme sahip olacağı düşünülen Xbox el konsolunun Microsoft gücüyle sonunda piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Hem evde hem de dışarıda kullanılabilir özellikte ve taşınabilir olması bekleniyor.

Steak Deck ile benzer bir tasarıma sahip olacağı düşünülen Xbox el konsolunda oyunculara geniş bir ekran sunulacak gibi gözüküyor. Bu da oyun deneyimini daha sürükleyici hale getiren önemli bir etmen.

Xbox'ın üstünde çalıştığı bu el konsolunun ne zaman satışa çıkacağına dair henüz kesin bir veri elimizde yok. Ancak sızıntı haberlere göre Xbox Series X ve bulut tabanlı Xbox cihazının çıkışına yakın bir tarihte Xbox el konsolunun da piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Böylece Xbox yakın zamanda oyun dünyasında yeniden ses getirecek gibi gözüküyor.