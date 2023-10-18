En Çok Tercih Edilen El Konsolu Modelleri ve Fiyatları
Son zamanların en sevilen el konsolu modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte, en sevilen taşınabilir oyun konsollarının özellikleri ve fiyatları!
Hareket halindeyken oyun oynamanın tadı bir başkadır. Akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz oyunlar için her ne kadar çok sayıda farklı alternatif olsa da el konsolu ile oyun oynamak daha keyifli oluyor.
Bu anlamda akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz, Nintendo! Ancak Nintendo'ya alternatif olarak tercih edebileceğiniz, nitelikli özelliklere sahip, farklı el konsolu modelleri de mevcut.
Bu yazımızda en sevilen 10 farklı alternatifi sizin için sıralıyoruz.
2023'te En Çok Konuşulan El Konsolu Modelleri
- Nintendo Switch OLED
- Nintendo Switch
- Sony PlayStation Portal
- Aya Neo Air Plus
- Valve Steam Deck
- Asus ROG Ally
- iPad Pro
- Nintendo Switch Lite
- Playdate
- Xbox One El Konsolu
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1. Nintendo Switch OLED Özellikleri ve Fiyatı
En popüler el konsolu olarak karşımıza çıkan model Nintendo Switch OLED oluyor. Gelişmiş ekran teknolojisi ile görüntü anlamında oldukça başarılı bir oyun deneyimi vadeden yeni Nintendo Switch OLED'de capcanlı renkler ve yüksek kontrast sizi bekliyor.
İnce çerçeveli tasarımı ile şık bir görünüme sahip olan Nintendo Switch OLED'in diğer özellikleri ise şu şekilde:
- 7 inç OLED 1280 x 720p çoklu dokunmatik ekran
- 210 PPI piksel yoğunluğu
- NVIDIA Tegra X1 grafik işlemci
- TV kullanımı mevcut
- TV oyun ve video çözünürlüğü 1920 x 1080p (FHD)
- Switch OS işletim sistemi
- ARM Cortex A57 8 çekirdekli işlemci
- 4 GB LPDDR4 bellek
- Depolama 64 GB
- Beyaz ve mavi renk seçenekleri
- Kablosuz Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, ethernet USB-A ve USB-C bağlantı seçenekleri
- AUX + SD Kart girişi
- AC/DC
- Batarya 4310 mAh
- Fiyatı: 10.000 - 20.000 TL aralığında satıcıya göre değişiyor.
2. Nintendo Switch Özellikleri ve Fiyatı
El konsolu denildiğinde bir klasik olarak aklınıza "Nintendo Switch" geliyor olmalı. Her ne kadar gelişmiş sürümleri çıksa da sahip olduğu özellikler ile fiyatı kıyaslandığında Nintendo Switch hala mantıklı bir seçim oluyor.
Cihazın fiyatı ve teknik özellikleri ise şu şekilde:
- 6.2 inç LCD çoklu dokunmatik 1280 x 720p ekran
- 237 PPI Piksel yoğunluğu
- Switch OS işletim sistemi
- ARM Cortex A57 8 çekirdekli işlemci
- NVIDIA Tegra X1 grafik işlemci
- 32 GB depolama / 4 GB bellek
- Beyaz, gri, kırmızı, mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleri
- Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, HDMI, USB-A ve USB-C girişleri
- AUX + SD Kart yuvası + AC/DC güçg irişi
- 4310 mAh batarya
En İyi 10 Nintendo Switch Oyunu
Nintendo Switch çıktığı günden bugüne kadar pek çok oyuncunun favori el konsolu oldu. Yenilikçi yapısı, estetik görünümü ve kendine özel oyunları ile oyunculara benzersiz bir el konsolu tecrübesi sunuyor.
3. Sony PlayStation Portal Özellikleri ve Fiyatı
Sony'nin yeni el konsolu modeli PlayStation Portal, PlayStation için yapılan 2023 yılı etkinliğinde tanıtıldı. Bu konsol sayesinde kullanıcılar Wi-Fi bağlantısını kullanarak PlayStation 5 oyunlarını oynayabiliyor olacak.
Bu yılın Kasım ayında çıkması planlanan konsolun netleşen özellikleri ve fiyat bilgisi şu şekilde:
- 8 inç LCD ekran
- 3.5 mm kulaklık jak girişi
- Wi-Fi bağlantısı
- 1080p 60 FPS Video
- Dokunsal geri bildirim desteği
- DualSense benzeri medya oynatma özelliği
- Bulut desteği bulunmuyor
- 15 Kasım'da satışa sunulması planlanıyor. Türkiye'ye geliş tarihi ise henüz belirsiz.
- Fiyatı: 200 dolar olarak belirtiliyor. Bu da 5.400 TL'ye denk geliyor. Bu fiyatın yurt dışı fiyatı olduğunu hatırlatalım.
PlayStation Portal Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Sony tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Showcase etkinliği sırasında Project Q olarak tanıtılan cihaz PlayStation Portal olarak isimlendirildi.
4. Aya Neo Air Plus Özellikleri ve Fiyatı
Asus ROG Ally'ye rakip olarak gösterine Aya Neo modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Henüz ön satış aşamasında olan cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra farklı işlemci seçenekleri sunması da dikkat çekiyor. İşlemci seçiminize bağlı olarak cihazda bulunan bazı özellikler ve satış fiyatı değişiklik gösteriyor.
İşte Aya Neo Air Plus ile ilgili bilmeniz gerekenler:
- Intel Alder Lake i3 1215U, AMD Ryzen™3 7320U / AMD Ryzen™5 7520U ve AMD Ryzen™7 6800U olmak üzere farklı işlemci seçenekleri mevcut.
- 16 / 32 GB DDR5 RAM seçenekleri
- 512 GB / 1 TB / 2 TB SSD
- 6 inç IPS 1920 x 1080 px dokunmatik ekran
- 525 gram ağırlık
- 46.2 Wh batarya ve 4 saate varan batarya ömrü
- LED halkalarla çevrili analog tuşlar
- Yerleşik parmak izi tarayıcısı mevcut
- Fiyatı: Lansmana özel, işlemci seçeneklerine göre 599 - 549 - 779 dolardan ön sipariş verilebiliyor.
5. Valve Steam Deck Özellikleri ve Fiyatı
Steam kütüphanesinde bulunan neredeyse tüm oyunlara erişebileceğiniz Valve Steam Deck size oyun anlamında zengin seçenekler sunuyor. Aynı zamanda kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınabilir olması el konsolunun öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.
Diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise Valve Steam Deck ile ilgili detaylar şu şekilde:
- IPS 7 inç 1280 x 800p dokunmatik ekran
- 216 PPI Piksel yoğunluğu
- 40 Whr batarya ve 45 W şarj gücü
- HDR desteği yok
- 512 GB depolama SSD
- Steam OS işletim sistemi
- AMD Zen 2 işlemci 4 Çekirdekli
- AMD RDNA 2 Grafik işlemcisi
- 16 GB Bellek LPDDR5
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C girişleri
- AUX - MicroSD Kart
- Fiyatı: 22.000 - 29.500 TL arasında satıcıdan satıya değişiklik gösteriyor.
6. Asus ROG Ally Özellikleri ve Fiyatı
Asus ROG Ally bu sene adından çokça söz ettiren el konsolları arasında yer alıyor. Dünya çapında bir ilk olarak Windows 11 işletim sistemine sahip olması dikkat çekiyor. Sahip olduğu özellikler ile Asus Rog Ally bilgisayarda yaşadığınız oyun deneyimini el konsoluna taşımayı hedefliyor.
İşte bu cihazın sahip olduğu teknik özellikler:
- 7 inç IPS 1920 x 1080p FHD çoklu dokunmatik ekran
- 314 PPI 120 Hz
- 40 Whr batarya 65 W Şarj gücü
- TV kullanımı var.
- TV için oyun ve video çözünürlüğü 1920 x 1080p FHD
- 512 GB SSD depolama
- Windows 11 işletim sistemi
- AMD Ryzen Z1 Extrama işlemci
- AMD RDNA 3 grafik işlemci
- 16 GB LPDDR5 bellek
- Fiyatı: 30.000 - 35.000 TL bandında
ASUS ROG Ally Özellikleri ve Fiyatı
Steam Deck rakibi olan ASUS ROG Ally, özellikleri ile öne çıkıyor. Güçlü donanım bileşenlerine ev sahipliği yapan el bilgisayarı, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyor.
7. iPad Pro 6. Nesil M2 Özellikleri ve Fiyatı
iPad Pro'nun 2022'de çıkan 12.9 inç ekranlı M2 çipli 6.nesil modeli el konsolu olarak oyun severler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Apple şıklığı ve güvencesiyle oyun deneyimini sürdürmek isteyenler için iPad Pro iyi bir seçenek.
Cihazın teknik özellikleri ise şunlar:
- M2 çipli 8 çekirdekli CPU
- iPadOS işletim sistemi
- 12.9 inç LED Multi-Touch Liquid Retina ekran
- 2388 x 1668 ekran çözünürlüğü
- 264 PPI
- 2.65 Watt-saat batarya
- 8 / 16 GB RAM
- 128 / 256 / 512 GB / 1 TB / 2 TB dahili hafıza
- Fiyatı: 35.000 - 41.000 TL aralığında değişiyor.
8. Nintendo Switch Lite Özellikleri ve Fiyatı
Ekonomik bir el konsolu almak isteyenler için Nintendo Switch Lite iyi bir seçenek olabilir. Hem sahip olduğu özellikler hem de satış fiyatına baktığımızda fiyat / performans ürünü olarak nitelendirebileceğimiz bu cihazla istediğiniz zaman istediğiniz yerde oyun oynayabilirsiniz.
İşte Nintendo Switch Lite'ın özellikleri:
- 3570 mAh batarya
- Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1
- USB Type-C
- 32 GB depolama
- NVIDIA Tegra X1 grafik işlemcisi
- LCD 5.5 inç çoklu dokunmatik 1280 x 720p
- 267 PPI
- Gri, turkuaz, sarı renk seçenekleri
- Fiyatı: 6.000 TL civarında
9. Playdate Özellikleri ve Fiyatı
Sıradışı tasarımıyla dikkat çeken bir oyun konsolu: Playdate. Yan kısımda yer alan kolu çevirerek oynayacağınız farklı bir deneyim sunuyor. Küçük ve kolay taşınabilir bir oyun konsolu olan Playdate'in teknik özellikleri şu şekilde:
- 16 MB RAM 4 GB Flash 8 KB L1 Cache hafıza
- 76 x 74 x 9 mm ebatlar
- Aktif kullanımda 8 saat uyku modunda 14 gün pil ömrü
- Wi-Fi ve Bluetooth
- Ön sipariş için şu anki yurtdışı fiyatı: 199 dolar
10. Xbox One El Konsolu
Yeni nesil el bilgisayarları ile benzer bir görünüme sahip olacağı düşünülen Xbox el konsolunun Microsoft gücüyle sonunda piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Hem evde hem de dışarıda kullanılabilir özellikte ve taşınabilir olması bekleniyor.
Steak Deck ile benzer bir tasarıma sahip olacağı düşünülen Xbox el konsolunda oyunculara geniş bir ekran sunulacak gibi gözüküyor. Bu da oyun deneyimini daha sürükleyici hale getiren önemli bir etmen.
Xbox'ın üstünde çalıştığı bu el konsolunun ne zaman satışa çıkacağına dair henüz kesin bir veri elimizde yok. Ancak sızıntı haberlere göre Xbox Series X ve bulut tabanlı Xbox cihazının çıkışına yakın bir tarihte Xbox el konsolunun da piyasaya sürüleceği düşünülüyor.
Böylece Xbox yakın zamanda oyun dünyasında yeniden ses getirecek gibi gözüküyor.
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