Yeni Tesla Model Y Fiyatları Belli Oldu!

Ocak ayında tanıtımı yapılan yeni Tesla Model Y, birçok kullanıcı tarafından heyecanla bekleniyor. Bunun yanında elektrikli otomobil pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olmasıyla birlikte yeni modelin fiyat listesi de merakla bekleniyordu. Çin pazarına girişinin ardından Avrupa pazarına da giriş yapan Model Y'nin fiyat listesi belli oldu. İşte Tesla Model Y Avrupa fiyat listesi ve detayları...

Tesla Model Y Avrupa Fiyat Listesi

Ocak ayındaki tanıtımın ardından pek çok kişi yeni modelin fiyat listesini merakla beklemeye başladı. Bu noktada otomobilin Avrupa pazarına giriş yapmasını bekledik zira Türkiye fiyatları konusunda en genel tahmini yapmak bu şekilde mümkün olacaktı. Şu anda ön sipariş sürecinin yanında Model Y'nin tüm opsiyonlarıyla birlikte satış fiyatlarını görmek mümkün. Önceki modele kıyasla yapılan iyileştirmeler ile birlikte otomobilin fiyatının az da olsa arttığını bildirelim. Ancak korkmayın! Büyük bir artış değil.

Standart menzilli ve 4x2 yani arkadan itişli versiyonunun başlangıç fiyatı 44 bin 990 Euro olarak belirlenen Model Y güncel kur ile 1 milyon 714 bin TL fiyat etiketine sahip. Ancak bu fiyatın Türkiye'deki vergilendirme sistemi ve ek maliyetler ile daha da artacağını belirtelim. Bir önceki modelin aynı özelliklere sahip hali ise 42 bin 690 Euro'ya satılıyordu. Bu da 2 bin Euro gibi bir fiyat artışı demek.

Uzun menzilli ve 4x2 yani arkadan itişli versiyon ise 49 bin 990 Euro başlangıç fiyatına sahip. Bu da güncel kur ile 1 milyon 905 bin TL'ye denk gelmekte. Aracın en donanımlı hali yani uzun menzilli 4x4 dört tekerlekten çekişli versiyonu ise 52 bin 990 Euro fiyat etiketine sahip. Son olarak bu modelin de güncel kur ile 2 milyon TL civarına geldiğini belirtelim. Aracın Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı ve bu konuda bir tahmin yapmak için henüz çok erken.

Peki siz yeni Tesla Model Y fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...