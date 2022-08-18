Yeni Trafik Kuralları Getirildi: Herkesi İlgilendiriyor!

Yeni trafik kuralları yürürlüğe girdi. Karayollarında güvenliği iyileştirecek yeni kurallar hem taşıtları hem de yolcuları yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda minibüs, taksi ve otobüslerde "çocuk bağlama sistemleri" zorunlu hâle geldi.

Yürürlüğe Giren Yeni Trafik Kuralları Neler?

Hürriyet'teki habere göre İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkıları ile Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri hazırlandı. Hazırlanan yönetmelik değişikliği 16 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

2011 ila 2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin iki maddesinde oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu hâle getirildi.

Taksilerde en az bir adet, minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10'da biri kadar "çocuk bağlama sistemi" diğer adıyla "üç nokta emniyet kemeri" yer alacak.

Aktarılan bilgilere göre söz konusu yönetmeliğe "2918 sayılı Kanunun 78’inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez" hükmü eklendi.

Söz konusu hükmün eklenmesi ile beraber Karayolları Trafik Kanunu'nun 78. maddesinde düzenlenen "Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur" hükmü yönetmeliğe girdi.

Motosikletler hakkında da önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Elektrikli bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinde şu anda zorunlu olan kaskın yanı sıra "Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görünüşü bozmayacak renkli veya renksiz" koruma gözlüğü takma şartı da getirildi.

TÜRKİYE Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Alpay Lök, konu ile ilgili açıklama yaptı. Lök, kazaların azaltılması adına değişikliklerin büyük önem taşıdığını, bir sonraki adımda Almanya'da olduğu gibi durağa bildirimle gelen "çocuk koltuklu taksi" uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Lök, gece sürüşlerinde motosiklet, scooter ve bisiklette reflektif yelek kullanımının yanı sıra otomobillere de reflektif yelek bulundurma ve geceleri yol kenarında durulması hâlinde bunların hem sürücü hem de yolcular tarafından giyilmesi de zorunlu olduğunu ifade etti.