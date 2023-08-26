YouTube Music'in Canlı Şarkı Sözü Özelliği Türkiye'ye Geldi!

YouTube Music'in bir süredir yurt dışında kullanılan canlı şarkı sözü özelliği yeni güncelleme ile birlikte Türkiye'ye de geldi. Uygulamanın son güncellemesi tüm iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunuldu.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar bir şarkıyı dinlerken aynı zamanda şarkının sözlerini de canlı bir şekilde takip edebilecek. Ayrıca yeni tasarım sayesinde sözler çok daha belirgin ve okunabilir olacak.

Şarkı Sözleri Sekmesi

Biliyorsunuz ki YouTube Music'in ana sayfasında Şarkı Sözleri sekmesi bulunuyor. Bu sekmede şarkı sözleri uzun bir metin hâlinde görünüyordu. Yeni gelen güncellemede bu görünüm biraz daha değişti.

Herhangi bir şarkı oynatıldığında Şarkı Sözleri sekmesindeki sözler, şarkıyla senkronize olarak canlı bir şekilde akacak. Böylece artık şarkı sözleri müzik dinlerken kolayca takip edilebilecek.

YouTube Music'in hazırladığı yeni tasarımda şarkı sözlerinin akışı beyaz renklerde görünecek. Şarkıda o anda geçen sözler beyaz görünürken ilerleyen dakikalarda gelecek sözler ise daha silik bir temada gösterilecek.

Şarkı bir sonraki satıra atladığında ise sayfa yenilenecek ve sözler değişecek. Sözlerin arasındaki boşluklar daha fazla olduğu için okunması daha kolay olacak.

YouTube Music'in Sana Özel veya bir diğer adıyla "Samples" özelliğinin hemen ardından böyle bir değişiklik yapması, kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Peki siz YouTube Music'in bu özelliğini sevdiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.