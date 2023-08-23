YouTube'dan Yeni Bir Özellik Daha: Shazam'a Rakip mi Olacak?

Bu sıralar reklam engelleyiciler ve yeni tasarımlarla uğraşan YouTube, kullanıclarını memnun edecek yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu. Buna göre merak ettiğiniz herhangi bir şarkıyı artık YouTube'dan bulabileceksiniz.

Eğer YouTube'un şarkı bulma özelliği test aşamasından geçer ve başarılı olursa belki de Shazam'ın pabucu dama atılabilir.

Mırıldanarak Şarkı Bulma

Mırıldanarak şarkı bulma özelliği aslında çok önceden gündeme gelmiş bir konuydu. Hatta Google, mırıldanarak veya ıslık çalarak şarkı bulma imkanını tanıyan bir özellik geliştirmişti. Aranan şarkı, yapay zekânın yardımıyla bulunuyordu.

YouTube'un mırıldanarak şarkı bulma özelliği için ise 3 saniyelik ses kayıtlarına ihtiyaç duyulacak. Telefonunuzun mikrofonundan ismini öğrenmek istediğiniz şarkının birkaç kelimesini veya melodisini mırıldanmanız gerekecek.

YouTube şarkıyı bulduğu zaman size o şarkının videolarını veya farklı içeriklerini gösterecek. Böylece kafanıza takılan şarkının hem kendisine hem de videolarına aynı anda erişim sağlamış olacaksınız.

Şarkı bulma özelliği şimdilik yalnızca bazı Android test kullanıcılarına açık. Test süreci tamamlandıktan sonra tüm kullanıcıların bu özelliğe erişmesi bekleniyor.

YouTube ayrıca içerik oluşturucuları için de bir özellik geliştiriyor. Bunun içerik üreticisinin tüm yüklemelerini tek bir yerde toplayan raf özelliği olacağı biliniyor.

Peki sizce YouTube'un şarkı bulma özelliği yeteri kadar iyi olacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.