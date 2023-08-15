YouTube Music’ten TikTok Benzeri Hamle: Yeni Bir Sekme Geliyor!

YouTube, son zamanlarda dikey içerik formatını kullanmaya daha çok odaklanmış durumda. Hatta yakın zamanda YouTube Shorts'a yeni araçlar geleceğini açıkladı. Şirketten bununla ilgili yeni bir hamle daha geldi.

YouTube Music kullanıcıları da artık Shorts şeklindeki kısa müzik kesintilerinden faydalanabilecek. Uygulamaya gelen güncelleme sayesinde artık TikTok'taki gibi müzik içeriklerine aşağı kaydırmalı şekilde göz gezdirmek mümkün olacak.

"Samples" Sekmesi Tüm Kullanıcılara Açıldı!

Samples sekmesi, YouTube Music'in dikey olarak tasarladığı ve sanatçılar tarafından doğrudan yüklenen müziklerden kırptığı içeriklerden oluşacak. Akışta dinlediğiniz müzikler bir şarkının başından değil, müzikal bakımdan ilginç bir yerinden kırpılmış kesitler hâlinde karşınıza çıkarılacak.

Samples sekmesi, yeni müzikler keşfedebilmeniz için oluşturulan ve kısa biçimli video segmentlerinden oluşan kesintisiz bir akış sistemine sahip. YouTube Music'in bu sekmeyi oluşturmasındaki en önemli amaçlarından bir tanesi sizin başka uygulamalardan müzik keşfetmenize engel olmak.

Bu şekilde, kısa video akışları sayesinde YouTube Music'ten ayrılmadan, uygulama içinde vakit geçirerek yeni şarkılar keşfetmeniz sağlanmış olacak. Diğer sosyal uygulamalarda olduğu gibi yalnızca viral veya trend olan şeyleri öne çıkarmak yerine, kendi müzik zevkinize göre öneriler yapılacak.

Video akışları kişiselleştirilmiş olduğu için de uygulama, akışın algoritmasını sizin ilgilenebileceğiniz müzik yelpazesine göre ayarlayabilecek. Kısa video akışından keşfettiğiniz bir şarkıyı oynatabilecek, oynatma listenize ekleyebilecek ve hatta kısa video oluşturmak için kullanabileceksiniz.

Samples sekmesi tüm Android ve iOS cihazlarında kullanıma açıldı. Ayrıca sekmeyi hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar reklamsız bir şekilde kullanabilecek.

Siz video akışı özelliğini kullanacak mısınız? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.