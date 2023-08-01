YouTube Shorts'a Yeni İçerik Oluşturma Araçları Geliyor!

Çıktığı ilk günden beri TikTok ile rakip halinde olan YouTube Shorts, uygulamanın bu yarışı kazanabilmesi için yenilikler ve sürprizlerle dolu olmasına özen gösteriyor. Kullanıcıların uygulamadan sıkılmaması ve yeni deneyimler yaşaması için birçok çalışması oluyor.

Tüm bu çalışmalar olumlu sonuçlara vesile oluyor. Örneğin; YouTube Shorts artık her ay 2 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı tarafından izleniyor. İşte bu ilginin daha da artması için şirketten yeni bir hamle daha geldi. Artık Shorts'ta içerik oluşturmanın 6 yeni yolu daha var.

Yeni Özellikler ile Uygulamada Neler Değişecek?

YouTube'un blog sayfasında yayınlanan yazıya göre yeniliklerden ilki 'Collab' remiksi. Bu özellik sayesinde artık içerik oluşturucuları bir Short'u diğer YouTube veya Shorts videolarıyla yan yana kaydedebilecek.

Ayrıca bir YouTube videosundan 1 ila 5 saniyelik bir klibi veya Short'u remiks yapmak için 'cut' özelliğini kullanılabilecek. Bu özellik bugünden itibaren tüm iOS cihazlarında kullanılabilecek. Android cihazlarının ise özelliğe önümüzdeki haftalarda erşimesi bekleniyor.

Bir başka özellik ise uygulamaya yeni efektler ve çıkartmaların eklenmesi. Örneğin, bir içerik oluşturucusu Soru-Cevap çıkartması sayesinde hedef kitlesine soru sorabilecek ve doğrudan yanıt alabilecek. Sohbete devam etmek için gelen yorumlara kısa mesajla yanıt verme özelliği de eklenecek.

YouTube, tıpkı TikTok'ta olduğu gibi Shorts akışının yeni sürümüne canlı videoların eklenmesini sağlayacak ve bunu test etmeye başlayacak. Canlı içerik oluşturucuları için geliştirilen bu yeni özellikte, test grubundaki izleyiciler, kaydırdıklarında canlı videoların ön izlemelerini diğer kısa videolarla birlikte görebilecek.

Ayrıca bu özelliğin canlı video oluşturucularına para kazanma konusunda daha fazla olanak sağlayacağı düşünülüyor.

Bir diğer özellik ise remiks oluşturma. Shorts oynatıcısında, Remix düğmesine dokunan kullanıcılar, ardından "sesi kullan"ı seçerler. Böylece YouTube, az önce izlediği kısa videonun hem efektini hem de aynı ses damgasını ortaya çıkarmış olur.

Bir başka özellik, kaydetme seçeneği. Daha sonra oluşturacağınız Shorts videosunda kullanmak için ilham aldığınız efektleri, YouTube'daki oynatma listesine ekleyebileceksiniz. Böylece videoları düzenlerken istediğiniz efektleri daha rahat bulup kullanabileceksiniz.

Test aşamasındaki son özellik ise bir hayli dikkat çekici. Çünkü yatay videoları daha kolay bir şekilde Short'a dönüştürmeye yarayacak. Video düzenini, yakınlaştırmasını, kırpmasını, ekran efektlerini ayarlamak video oluşturucusunun elinde olacak.

YouTube'un bu yeni araçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.