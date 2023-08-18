YouTube Music'e Listeleri Gezinmeyi Kolaylaştıran Yeni Özellik Geliyor!

Bugün yapılan küçük bir YouTube Music güncellemesi, Ana Sayfa akışınızdaki belirli listelerdeki şarkıları rahatça "çalmanıza" olanak tanıyor.

YouTube Music, ilki albümler ve çalma listelerinden oluşan iki ana liste türü sunuyor. İkincisi ise bir kaydırma hareketi gerekmeden önce her seferinde dört tane gösterilen 20 kadar şarkıdan oluşan bir listeyi kapsıyor.

YouTube Music'in Yeni Özelliği: "Tümünü Çal"

Artık hızlı seçimler, trend şarkılar, remixler, shortslar ve diğer benzer listeler, artık listelenen her şeyi çalmanızı sağlayacak sağ üst köşede bir "Tümünü Çal" seçeneğine sahip.

Önceden bir şarkıya dokunduğunuzda o tek parçaya dayalı bir radyo oturumu başlatılıyordu. Beğendiğiniz birkaç seçenek varsa, ki bu genellikle hızlı seçimler için geçerliydi, her birini kuyruğa manuel olarak eklemeniz gerekiyordu.

"Tümünü Çal" özelliği bu öğleden sonra Android, iOS ve web'de kullanıma sunuluyor.

Peki siz YouTube Music'e gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.