YouTube Reklamlarından Hoşlanmayanlara Müjde: Yeni Bir Tasarım Geliyor!

YouTube, geçtiğimiz günlerde reklam engelleyici kullananları engellemek için birtakım çalışmalar yaptığını duyurmuştu. Reklam engelleyici kullanımını azaltmak için yetkililerden yeni bir haber daha geldi.

Buna göre artık YouTube'da karşınıza çıkan "Reklamı Geç" veya "Reklamı Atla" butonları daha küçük bir görünüme sahip olacak.

Reklamı Geç Butonu Rahatsız Etmeyecek!

Reklamları geçme butonu büyük ve göze çarpar bir biçime sahip. Bazı kullanıcılar zaten reklamlardan hoşlanmıyorken bir de bu görüntüden rahatsız olduklarını dile getiriyordu.

YouTube ise kullanıcılarına kulak verip bunu değiştirmeyi planladığını ve yeni bir tasarım üstünde çalıştığını duyurdu. Şirketin bunu yapmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de kullanıcıların reklamları atlama olasılığını azaltmak.

Yeni tasarımın reklamları görüntüleme oranında ve reklam harcamalarında artışa yol açması bekleniyor. Ancak pazarlama uzmanları kullanıcları reklamları izlemeye zorlamanın olumsuz bir etki yaratabileceğini söylüyor.

YouTube'un reklamlar üzerindeki bu düzenlemeleri kullanıcılara reklamları izleme zorunluluğu getirirse Premium üye sayısının da artacağı düşünülüyor.

Şirketin küçültülmüş buton tasarımı hakkındaki açıklamaları şöyle oldu:

"Tüm platformlarda 'Reklamları Geç' butonunun tasarımına yönelik bir güncellemeyi test ediyoruz. Amacımız, geçen yıl duyurduğumuz YouTube’daki güncellenmiş görünüm ve tarzla uyumlu olarak daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak.”

Peki sizce iddia edildiği gibi yeni tasarım sebebiyle kullanıcıların reklamları izleme oranı artacak mı? Yorumlarda buluşalım.