Yapay Zeka Destekli Zoom Docs Tanıtıldı: İlgi Çekici Özellikler!

Yapay zeka desteği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Zoom Docs isimli hizmet tanıtıldı. Mesafe fark etmeksizin ortak çalışma imkânı sunan yeni hizmette ilgi çekici özellikler yer alıyor.

Zoom Docs Neler Sunuyor?

Google Docs, kullanıcıların iş arkadaşlarıyla dijital ortamda gerçek zamanlı olarak bir araya gelebilmesini ve herhangi bir proje üzerinde birlikte çalışabilmesini sağlıyor. Modern arayüzü sayesinde kolay kullanım imkânı sunacak hizmet, çalışanların verimini artırabilecek özellikler ile donatıldı.

Kullanıcılar, Zoom Docs üzerinden ekipleri ile iş birliği yapabilecek, yapay zekadan yararlanabilecek ve böylelikle işler hızlandırılacak. Görev dağılımı, iş yönetimi, dokümantasyon ve daha pek çok işlem için söz konusu program kullanılabilecek.

Yapay zeka desteği sayesinde toplantının özetine erişilebilecek ve hatta belgeler ile ilgili çeşitli sorular sorulabilecek. Bu, zamadandan tasarruf edilmesini sağlayacak. Hizmette metin, grafik, tablo ve resim desteği de mevcut. Verileri ve görevleri düzenlemek, ekipler arasındaki projeleri takip etmek ve dahası için tablolar oluşturulabilecek.

Zoom Docs Ne Zaman Çıkacak?

Zoom Docs, 2024 yılında kullanıcıların kullanımına sunulacak.

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