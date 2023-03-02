Artifact
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici Nokto
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Artifact, android kullanıcıların ilgi alanlarına göre düzenlenmiş haber akışı sağlayan yapay zeka destekli bir sosyal ağdır.
Instagram’ı kuran Kevin Systrom ve Mike Krieger yeni bir uygulama geliştirdi. Haber alma ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirilen Artifact uygulaması kişilerin ilgi alanlarına göre özel bir algoritma kuruyor. Böylece ilerleyen zamanlarda Artifact ekranında kullanıcıların ilgisini çekebilecek haberler yer alıyor. Yapay zekanın tüm velinimetlerinden faydalanılan Artifact’ı kullanarak gündemi yakalayabilirsiniz. Ayrıca uygulama arayüzünde devam ettikçe ilginizi çekebilecek alanları da görebilirsiniz.
Artifact İndir
Artifact dünyada haber akışı saplayan tüm kaynaklardan içerikleri kişilere sunuyor. İlgi alanları belirlendikten sonra akış ekranında içerikler bulunuyor. Düzenli bir şekilde giriş yapıldığı andan itibaren yapay zeka seveceğiniz içerikleri kaydediyor ve ilginizi çekebilecek tüm yeni içerikleri akışa ekliyor.
Artifact’ın çalışma düzeni Instagram, Facebook gibi uygulamalara fazlasıyla benziyor. Haberler Instagram akıştaki gibi düzenli olarak düzenleniyor ve öne çıkarılıyor. Artifact’ta ilk etapta 25 gün art arda giriş yapıldığında yapay zeka kullanıcıları deneyimlemektedir. Kaydedilen fikirleriniz ve haber konuları kaydedildikten sonra makaleler ve haberler akışta yayınlanıyor.
Artifact gündemi takip etmek isteyenler için oldukça iyi bir uygulama. Uygulama sadece Türkiye gündemine değil dünyada yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaktadır. Bunun için dünyaca tanınmış tüm haber kaynaklarından bilgi alınıyor. Son dakika gelişmelerini takip edebildiğiniz gibi haber kaynaklarında daha önce yayımlanmış makale ve yazıları da bulabileceksiniz.
Artifact
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici Nokto
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Artifact iOS, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş haber akışı sağlayan bir uygulamadır.
Artifact, dünyada haber akışı sağlayan tüm kuruluşların güncel içerik akışını kullanıcılara sunmaktadır. Uygulamanın ana parçası yapay zeka kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerikleri bir araya getiriyor. Beğenebileceğiniz tüm haber ve makaleler akış kısmında ilginize bakılarak sıralanır. Makalelerin bulunduğu ana sayfa sekmesinde akıştaki tüm içerikleri görebilirsiniz.
Artifact iOS İndir
Artifact kullanan kişiler uygulama içinde kendi adına hesap açabilmektedir. En az 10 makale okuduktan sonra profil bölümünde okunmuş tüm içerikler gözükür. Artifact’ın kişileri takip eden bu sistemi ilgi alanlarını çekebilecek içerikleri daha iyi bir şekilde yansıtmaya imkan sağlıyor.
Artifact diğer uygulamalar gibi açıldığı ilk anda hesap kurulumu istememektedir. Öncelik olarak kişilerin ilgi alanlarını seçmesi istenir. Bunların yanı sıra daha önce abone olduğunuz ücretli haber siteleri varsa, Artifact’ı bu hesabınızla kullanabilirsiniz.
İlgi alanlarını belirleyen kişilerin karşısına 3 sekmeden oluşan bir bölüm çıkar. Birinci sekmede kullanıcıların ilgi alanlarına özel haberler, ikinci sekmede ise gündemdeki haberler yer alır. Üçüncü sekmede kendi ayarlarınızı yapabileceğiniz profil kısmı bulunur.
İlgi akışını takip etmek için uygulamaya 25 gün boyunca arka arkaya girmek gerekir. 25 günün ardından Artifact’ın yapay zekası ilginizi çekebilecek tüm içeriklere sekmelere ekler. Artifact’ı kullandıkça zamanla uygulamanın size yeni içerik önerileri getirdiğini göreceksiniz. Artifact, kendinize göre gündemi takip ederken, yenilikleri bulmanıza imkan sağlayacak.