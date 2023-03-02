Artifact, android kullanıcıların ilgi alanlarına göre düzenlenmiş haber akışı sağlayan yapay zeka destekli bir sosyal ağdır.

Yusuf Ekrem - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram’ı kuran Kevin Systrom ve Mike Krieger yeni bir uygulama geliştirdi. Haber alma ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirilen Artifact uygulaması kişilerin ilgi alanlarına göre özel bir algoritma kuruyor. Böylece ilerleyen zamanlarda Artifact ekranında kullanıcıların ilgisini çekebilecek haberler yer alıyor. Yapay zekanın tüm velinimetlerinden faydalanılan Artifact’ı kullanarak gündemi yakalayabilirsiniz. Ayrıca uygulama arayüzünde devam ettikçe ilginizi çekebilecek alanları da görebilirsiniz.

Artifact İndir

Artifact dünyada haber akışı saplayan tüm kaynaklardan içerikleri kişilere sunuyor. İlgi alanları belirlendikten sonra akış ekranında içerikler bulunuyor. Düzenli bir şekilde giriş yapıldığı andan itibaren yapay zeka seveceğiniz içerikleri kaydediyor ve ilginizi çekebilecek tüm yeni içerikleri akışa ekliyor.

Artifact’ın çalışma düzeni Instagram, Facebook gibi uygulamalara fazlasıyla benziyor. Haberler Instagram akıştaki gibi düzenli olarak düzenleniyor ve öne çıkarılıyor. Artifact’ta ilk etapta 25 gün art arda giriş yapıldığında yapay zeka kullanıcıları deneyimlemektedir. Kaydedilen fikirleriniz ve haber konuları kaydedildikten sonra makaleler ve haberler akışta yayınlanıyor.

Artifact gündemi takip etmek isteyenler için oldukça iyi bir uygulama. Uygulama sadece Türkiye gündemine değil dünyada yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaktadır. Bunun için dünyaca tanınmış tüm haber kaynaklarından bilgi alınıyor. Son dakika gelişmelerini takip edebildiğiniz gibi haber kaynaklarında daha önce yayımlanmış makale ve yazıları da bulabileceksiniz.

