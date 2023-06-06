Amazon Prime Reading Nedir? Nasıl Çalışır?

Amazon Prime Reading; Prime’de üyelik oluşturanların hiçbir ek ücret ödemeden binin üzerinde dergi ve kitaba erişmesini ifade eden bir sistemdir. Bu sistem; Amazon’un Prime üyelerine ücretsiz okuması için sunduğu özel bir kitaplıktır. Amazon Prime Reading’te bir defada 10 adet kitap indirilebiliyor. Sistem üzerinde sesli anlatımla beraber çok sayıda Prime Reading kitabı da bulunuyor.

Amazon Prime Reading Nasıl Çalışır?

Amazon Prime Reading’ten yararlanabilmek için öncelikle Amazon’daki hesaba giriş yapılmalıdır. Daha sonra kullanıcı, üyeliğinin güncel olup olmadığını kontrol etmelidir. Amazon Prime Reading, çevrimiçi kütüphane gibi çalışıyor.

Kullanıcılar sisteme girerek sistemdeki dergi ve kitapları okuyabilir. Bunun için amazon.com/primereading web sitesi ziyaret edilebilir. Ayrıca “Kindle” ve “Kindle Fire” uygulamasına da göz atılabilir.

Yukarıda belirtilen web sitesi ve uygulamadan okunmak istenen kitap bulunduğunda kullanıcı kitabı cihaza indirilebilir. Aynı zamanda kullanıcı kitabı okuyacağı zaman dilimini de seçebilir. Diğer bir ifadeyle sistemin çalışması için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Kindle uygulaması açılıp Prime Reading seçeneğine tıklanır.

Kullanıcı Prime Reading üzerindeki tüm kitapları inceleyebilir.

Kullanıcının okumayı düşündüğü kitap sistemde varsa “Şimdi Oku” seçeneğini tercih etmelidir. Burada kitap indirilebilir konumda olur.

Audible ile çalışan başlıklarda “Oku ve Ücretsiz Dinle” seçeneğine tıklanmalıdır.

Amazon Prime Reading Ne İşe Yarar?

Amazon Prime Reading sisteminde 1.000’nin üzerinde dergi ve kitap bulunuyor. Dergi ve kitabın yanı sıra sesli anlatımın olduğu başlıklarda bulunuyor. Kindle Fire ve Kindle uygulamasından okunabilecek başlıklar, e-kitap, sesli kitap şeklinde sistemde sunuluyor.

Amazon Prime Reading’te kitap ve dergi seçimi sınırlıdır. Fakat sisteme düzenli olarak yeni kitaplar ekleniyor. Bu doğrultuda diğer kitaplarda sıraya dizilir. Amazon Prime Reading, üzerinde Kindle uygulamasının yüklü olduğu birçok cihazla çalışır. Amazon Prime Reading’in çalıştırılabildiği cihazlar;

iOS,

Windows,

Apple,

iPhone,

iPad,

Android tablet ve telefonlar şeklinde sıralanabilir.

Cihazların Amazon Prime Reading ile düzgün çalışıp çalışmadığını öğrenmek için uygulama mağazasına giriş yapabilirsiniz. Uygulama mağazasında Prime Reading araması yapılarak cihazda çalışıp çalışmadığı öğrenilebilir.

Sizlere Amazon'un kitap okuyabileceğiniz sisteminden bahsettik. Peki, sizin kullandığınız benzer uygulamalar var mı? Yorum kısmında belirtebilirsiniz.