Seçim Sonuçlarını Anlık Olarak Takip Edebileceğiniz Mobil Uygulamalar

24 Haziran seçimine sayılı saatler kaldı. Sandıklar açılmaya başladıktan sonra sonuçları takip etmek istiyorsanız, bu rehberimizde seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebileceğiniz mobil uygulamalara yer verdik.

24 Haziran 2018 Pazar günü, hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi yapılacak. Sabah 08:00’de başlayacak olan seçim, akşam 17:00’ye kadar devam edecek. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte oy sayımı da yapılmaya başlayacak ve sonuçları anlık olarak takip edebileceğiz. Seçim sonuçlarını televizyondan takip edemeyenler için hazırladığımız bu listede, seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebileceğiniz çeşitli uygulamaları sizler için derledik.

1. Hürriyet

Gerçek zamanlı olarak seçim sonuçlarını okuyucularına ileten Hürriyet’in Android ve iOS uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2. Milliyet

Seçim sonuçları için bir başka güvenilir kaynak olan Milliyet, sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak sizlere sonuçları ulaştırıyor.

3. Mynet Haber

Türkiye gündemindeki son gelişmeleri sunan Mynet Haber, diğer haber uygulamalarında olduğu gibi seçim sonuçlarını anlık olarak sizlere ulaştırıyor.

4. Demirören Haber Ajansı

Eski adıyla Doğan Haber Ajansı, oy verme işlemlerinin ardından anlık olarak seçim sonuçlarını sizlere ulaştıracak bir uygulama. Haber kanallarının da referans aldığı Demirören Haber Ajansı’nın mobil uygulamalarını indirerek siz de seçim sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

5. Anadolu Ajansı

Dünyanın dört bir yanından edindiği güncel haberleri okuyucularına aktaran Anadolu Ajansı, seçim sonuçlarını takip edebileceğiniz kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

6. İhlas Haber Ajansı

20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren İhlas Haber ajansı, edindiği güncel haberleri anında sizlere ulaştırıyor. Seçim sonuçlarını takip etmek için güvenilir bir kaynak arıyorsanız, İhlas Haber Ajansı uygulamasını indirebilirsiniz.

7. Bundle

Türkiye’den ve dünyadan binlerce haber sitesinden aldığı güncel haberleri tek bir platformdan sizlere sunan Bundle uygulamasından da seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, son dakika gelişmelerini de bildirim olarak alabiliyorsunuz.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, güncel haberleri takip edebileceğiniz bir platform olarak da öne çıkıyor. Seçim akşamı sonuçları takip etmek istiyorsanız, canlı etkileşimlerle birlikte Twitter’ı kullanabilirsiniz.

9. Adil Seçim

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geliştirilen Adil Seçim uygulaması, sandıklarda gönüllü olarak bulunan kullanıcıların oy tutanaklarını merkeze göndermesiyle sonuçlar gerçek zamanlı olarak sizlere sunuluyor.

10. Microsoft News

Microsoft’un geliştirdiği haber uygulaması, birçok güvenilir kaynaktan topladığı haberleri tek bir platformdan sizlere sunuyor. Seçim sonuçlarını da Microsoft News uygulaması üzerinden farklı kaynaklara göz atarak takip edebilirsiniz.