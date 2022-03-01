Manisa Kart Mobile, toplu taşımayı en rahat ve hızlı kullanmanızı sağlayan bir Android uygulamasıdır. Manisa Kart eklemesi yapın, bakiye yükleyin ve tüm hatları canlı olarak takip edin!

⚡ Önemli Bilgiler Kartına bakiye yüklemek için bayi arama derdine son verir.

Beklediğin hattın duraktan ne zaman geçeceğini ve otobüsün anlık konumunu harita üzerinden görebilirsin.

Uygulama üzerinden QR kod oluşturursan, fiziksel karta ihtiyaç duymadan doğrudan telefonunu okutarak biniş yapabilirsin.

Manisa'da yaşayan vatandaşlar için geliştirilen Manisa Kart Mobile, otobüsleri takip etmek ve kart işlemlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz bir Android uygulamasıdır. Manisa'da bulunan tüm otobüs hatlarını canlı olarak takip edebilir, durakları görüntüleyebilir ve yaklaşan otobüsleri takip edebilirsiniz.

Şehir içi ulaşım için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulamada sunan Manisa Kart Mobile, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Kart bilgilerinizi girdikten sonra bakiye sorgulama ve yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Otobüs takip özelliğiyle birlikte öne çıkan uygulama, aynı zamanda en çok kullandığınız hatları favorilere eklemenize olanak tanıyor. İster durak ister hat bilgilerini favorilere ekleyin ve toplu taşımayı daha pratik bir şekilde kullanın.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Manisa Kart Mobil uygulamasında, QR ile ödeme yapabilirsiniz. Otobüslerde sadece fiziki değil, QR ile temassız ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca, eğer herhangi bir Manisa Kart'ınız yoksa, uygulama içerisinden dijital kart oluşturabilirsiniz.

Siz de Manisa'da yaşıyorsanız, Manisa Kart Mobile indirin ve toplu taşımayı en pratik ve hızlı bir şekilde kullanın!

Manisa Kart Mobile Uygulaması Özellikleri

Manisa Kart işlemleri

Kart ekleme ve oluşturma

Dijital kart oluşturma

QR ile ödeme yapabilme

Kullanıcı dostu arayüz

Bakiye sorgulama ve yükleme

Durak ve hatları canlı takip etme