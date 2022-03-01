Manisa Kart Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 92 MB
- Üretici Manulaş
-
Manisa Kart Mobile, toplu taşımayı en rahat ve hızlı kullanmanızı sağlayan bir Android uygulamasıdır. Manisa Kart eklemesi yapın, bakiye yükleyin ve tüm hatları canlı olarak takip edin!
⚡ Önemli Bilgiler
- Kartına bakiye yüklemek için bayi arama derdine son verir.
- Beklediğin hattın duraktan ne zaman geçeceğini ve otobüsün anlık konumunu harita üzerinden görebilirsin.
- Uygulama üzerinden QR kod oluşturursan, fiziksel karta ihtiyaç duymadan doğrudan telefonunu okutarak biniş yapabilirsin.
Manisa'da yaşayan vatandaşlar için geliştirilen Manisa Kart Mobile, otobüsleri takip etmek ve kart işlemlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz bir Android uygulamasıdır. Manisa'da bulunan tüm otobüs hatlarını canlı olarak takip edebilir, durakları görüntüleyebilir ve yaklaşan otobüsleri takip edebilirsiniz.
Şehir içi ulaşım için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulamada sunan Manisa Kart Mobile, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Kart bilgilerinizi girdikten sonra bakiye sorgulama ve yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Otobüs takip özelliğiyle birlikte öne çıkan uygulama, aynı zamanda en çok kullandığınız hatları favorilere eklemenize olanak tanıyor. İster durak ister hat bilgilerini favorilere ekleyin ve toplu taşımayı daha pratik bir şekilde kullanın.
Manisa Kart Mobile İndir
Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Manisa Kart Mobil uygulamasında, QR ile ödeme yapabilirsiniz. Otobüslerde sadece fiziki değil, QR ile temassız ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca, eğer herhangi bir Manisa Kart'ınız yoksa, uygulama içerisinden dijital kart oluşturabilirsiniz.
Siz de Manisa'da yaşıyorsanız, Manisa Kart Mobile indirin ve toplu taşımayı en pratik ve hızlı bir şekilde kullanın!
Manisa Kart Mobile Uygulaması Özellikleri
- Manisa Kart işlemleri
- Kart ekleme ve oluşturma
- Dijital kart oluşturma
- QR ile ödeme yapabilme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Bakiye sorgulama ve yükleme
- Durak ve hatları canlı takip etme
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama üzerinden öğrenci kartı başvurusu yapabilir miyim?
Genellikle uygulama içinden mevcut kartını tanımlayabilirsin ancak ilk defa kart çıkartacaksan (öğrenci/65 yaş vb.) resmi web sitesi veya kart merkezlerine gitmen gerekebilir.
Bakiye yükledim ama kartımda görünmüyor, neden?
Online yüklemeler bazen anında karta yansımaz. Otobüsteki validatöre (kart okuyucuya) kartını dokundurduğunda yükleme otomatik olarak kartına tanımlanır.
NFC ile ödeme her telefonda çalışır mı?
Hayır, sadece telefonunda NFC donanımı olan ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda çalışır. Ayarlar kısmından NFC'nin açık olduğundan emin olmalısın.
Kartımı kaybedersem içindeki bakiyeyi kurtarabilir miyim?
Eğer kartını uygulama üzerinden kendi adına tanımladıysan, kartı iptal ettirip bakiyeni yeni kartına aktarma şansın çok daha yüksektir.
Uygulama ücretsiz mi?
Evet, indirmesi ve kullanması tamamen ücretsizdir.