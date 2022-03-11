İninal Kart Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

İninal kart, bankadan fiziki olarak bir hesap açmadan ve kredi kartı almadan kolay bir şekilde kullanılabilir. Özellikle ebeveynlerin çocukları için sıklıkla tercih ettikleri yeni nesil para kartı sistemi, kullanışlı ve risksiz olması yönüyle sıklıkla tercih ediliyor. Peki, yurt içi ve yurt dışında rahatlıkla kullanılabilen İninal kart nedir? İninal kart nereden ve nasıl alınır?

İninal Kart Nedir?

İninal kart, kredi kartının yapabildiği birçok işlemi yapabilen, risksiz, nakit taşıma derdini ortadan kaldıran ve herhangi bir banka hesabına ihtiyaç duymadan harcama yapabilmeyi sağlayan bir ödeme aracıdır. İninal ön ödemeli kart kullanarak market alışverişlerinden, internet üzerinden satın alma işlemlerine kadar tüm satın alma işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Kredi kartı ve banka kartında olduğu gibi, ön ödemeli kartta da kart numarası ile birlikte güvenlik kodu yer alır ve POS cihazlarında kullanılabilir. Kredi kartı dolandırıcılıklarının sık yaşandığı günümüzde, ön ödemeli kart ile sadece içerisindeki bakiye kadar harcama yapabileceği için, güvenli bir ödeme yöntemi olarak tercih edebilir.

Bunun yanı sıra, birçok ebeveyn internette harcama yapmak isteyen çocuğuna kredi kartı bilgilerini vermek yerine ön ödemeli kartı bir çözüm yolu olarak kullanmakta; çocuklarının harcamalarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadırlar.

İninal Kart Ne İşe Yarar?

Ön ödemeli kartların geneli, banka kartı ya da kredi kartı geçerli olan işyerlerinin tamamında kullanılabilir. İninal Kart örneğinden yola çıkarsak; bu kartla yurt içinde ve yurt dışında, fiziki ya da sanal pos olan tüm iş yerlerinden alışveriş yapma imkanı vardır ve kredi kartı ya da banka kartı ile nasıl ödeme yapılıyorsa, İninal Kart’la da aynı şekilde işlem yapılabilir.

İninal kart kullanarak taksitli alışveriş yapmak mümkün olmaz. Bu kart yalnızca tek çekim seçeneği ile kullanılabilir.

İninal Kart Nereden ve Nasıl Alınır?

İninal kartı fiziki olarak D&R, KİM Marketler, Pratik İşlem, Migros, ŞOK Marketler, Vatan Bilgisayar ve Teknosa’dan alabilirsiniz. Bunların dışında İninal Kart’ı N11 ve hepsiburada gibi sitelerden online olarak da satın alabilirsiniz. Bu seçenek ile kart, vereceğiniz adrese en kısa sürede teslim edilir.

İninal Kart Fiyatı Ne Kadar?

İninal Kart’a tek seferlik kullanım için sadece 5 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Çipli ve temassız özellikli İninal Kart’ın ücreti ise yine tek seferlik 10 TL olarak belirlenmiştir.

Bunun dışında aylık olarak kullanmak isterseniz, aylık 2 TL gibi bir fiyata İninal Kart sahibi olabilirsiniz. İninal Kart’ınızda bakiye varsa kartla işlem yapmasan da her ay 2 TL aylık kullanım ücreti alınır. İçinde bakiye olmayan kartlardan aylık kullanım ücreti alınmaz, bir aylık dönem kartı İninal Cüzdan’a eklediğiniz gün başlar ve 31 günde bir yenilenir.

İninal Kart Nasıl Kullanılır?

İninal kart sahibi olduğunuzda içerisine belirli bir limite kadar para yükleyebilirsiniz. Yani karta yatırdığınız para kadar harcama yapabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde de güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Dünya genelinde tüm market ve mağazalarda da nakitiniz olmadığı zamanlarda ödemelerinizi İninal kart ile yapabilirsiniz. Gündelik hayatta nakit sorunu yaşamamak adına üretilen ve işlemleri kolaylaştıran bu kart ile içine yüklemiş olduğunuz bakiyeyi herhangi bir ATM aracılığıyla dilediğiniz zaman nakit olarak değerlendirebilirsiniz. Bunların yanı sıra hesabınızı, akıllı telefonlardan ‘ininal Cüzdan’ uygulaması üzerinden hesabınıza tanımlanan bakiyeyi dilediğiniz an kontrol edebilir ve kullanabilirsiniz.

Ayrıca hesap hareketlerinizi de detaylıca görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın ki ininal kart içerisinde yüklenen bir bakiye yoksa işlem yapmanıza izin vermez. Bu sayede kullanıcılara yüklenen bakiye kadar harcama yapabilme imkanı tanır.

İninal Kart Aktifleştirme Nasıl Yapılır?

İninal kartın aktivasyon işlemini yapmak için İninal’in resmi sitesine giriş yapılmalıdır.

Siteye giriş yapıldıktan sonra ‘yeni hesap aç’ seçeneğine tıklanır.

Ekrana gelen formda yer alan ad, soyad, e-posta, şifre, cep telefonu ve davet kodu bilgileri doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

Cep telefonuna gelen SMS ile doğrulama işlemi yapıldıktan sonra ‘kart kişiselleştirme’ aşamasının ardından, ininal kart aktif hale gelir.

Kart aktif hale getirildikten sonra aynı resmi site üzerinden ‘online işlemlere giriş yap’ butonuna tıklanarak kartın yönetimi yapılabilir.

Giriş işlemi gerçekleştirildikten sonra karta bakiye yükleyerek alışverişlerde kullanmak mümkündür.

İninal Kart Para Yükleme Nasıl Yapılır?

İninal karta para yükleme işlemi oldukça basit. İsterseniz İninal kartın mobil uygulaması üzerinden (iOS, Android) başka bir kredi kartı kullanarak para transferi gerçekleştirebilir, partner market zincirlerinden nakit para ile kasada yükleme yapabilir veya ING ve PTT ATM’lerinden kartınızı takıp yüklemek istediğiniz miktarı yükleyebilirsiniz.

İninal Kart Nerelerde Geçerli?

İninal Kart; internette, mağazalarda, yurt içinde ve yurt dışında her yerde kullanabilir. İninal, banka kartının geçerli olduğu her yerde geçerlidir.

İninal Kart İptal Etme Nasıl Yapılır?

İninal hesabına kayıtlı ininal kartınızı kullanıma kapatmak için öncelikle ininal.com’a giriş yapmanız gerekir.

Eğer sistemde kayıtlı cep telefonunuza erişiminiz yoksa hesabınıza ait e-posta ve şifre bilgilerini girerek, hesabınıza giriş yapın.

Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık şifreyi girmeniz gereken ekranda, sağ üst köşede yer alan ‘Cep Telefonuma Erişimim Yok’ butonuna tıklayın.

Burada sizden istenen Ad Soyad, TCKN ve doğum tarihi gibi bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun.

Ardından eski ve yeni cep telefonu numaranızı yazın ve yeni numaranızı doğrulayın.

Eğer kayıtlı cep telefonunuza erişiminiz varsa, ininal.com Online İşlemler’e giriş yaptıktan sonra, aktif ve pasif konumda olan tüm ininal kartlarını görebilirsiniz.

Kullanıma kapatmak istediğin aktif ininal kartının yanında bulunan ‘Kart Hareketleri’ butonuna tıklayın.

Kapatmak istediğiniz kartın kart hareketleri sayfasından ‘Kartı Kapat’ butonuna tıklayın.

Bu adımda, TC Kimlik Numarası, Ad-Soyad ve doğum tarihi bilgisini kimlikte yer aldığı gibi yazın.

Ardından annenizin evlenmeden önceki soyisminin rastgele 2 karakterini girmeniz ve bu bilgiyi doğrulamanız isteniyor.

Bu adımdan sonra İninal kart kapatma işleminiz tamamlanmış oluyor.

*Eğer, ininal.com Online İşlemler üzerinden toplamda 3 adet ininal kart kapattıysanız, kart kapatma özelliği otomatik olarak deaktive olmaktadır.