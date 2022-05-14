Eğlenceli Kart Oyunu Uno Nasıl Oynanır?

Uno nasıl oynanır, kuralları neler, özel kartlar ne anlama geliyor? Bu yazıda dünya genelinde çok popüler bir kart oyununa dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberi inceleyerek söz konusu oyun hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Masa oyunları, arkadaşlarınızla ya da ailenizle birlikte eğlenceli zaman geçirmenize olanak tanır. Günümüzde pek çok masa oyunu bulunuyor fakat bunların içerisinden bir tanesi ön plana çıkıyor. Uno olarak adlandırılan kart oyunu, saatler boyunca keyifli geçiril geçirmenize yardımcı olur.

İnternet üzerinden veya bir mağazadan Uno destesi satın aldıysanız, kartların iskambil kartlarına kıyasla biraz farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Dolayısıyla iskambil oyunlarını bilen çoğu kişi de "Uno nasıl oynanıyor?" şeklinde bir soru sorabilir.

Eğlenceli kart oyununun kendine has bazı kuralları bulunuyor. Popüler oyunda üzerinde rakam olan kartların yanı sıra özel kartlar da mevcut. Bu özel kartlar oldukça önemli avantajlar sunuyor. Bu yazıda oyunun nasıl oynandığını, kurallarının neler olduğunu ve özel kartların ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Uno Nasıl Oynanır, Kuralları Neler?

Oyunculara 7’şer kart dağıtılır.

Kart destesi kapalı bir şekilde kenara bırakılır.

Desteğinin en üstündeki kart ortaya koyulur.

Ortadaki karta uygun kart atılarak oyuna başlanır.

Uygun kart yoksa özel kart atılır.

Eğer özel kart da yoksa desteden bir kart seçilir.

Elinde tek kart kalan oyuncunun "UNO" diye bağırması gerekir.

Oyuncunun elindeki kartlar bitene kadar oyun devam eder.

Oyuna sona erdiğinde puanlar toplanır.

En yüksek puana sahip olan oyuncu turu kazanır.

İlk 500 puana ulaşan kişi ise oyunun kazananı olur.

Uno destesinde sarı, mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere dört farklı renge sahip kartlar bulunuyor. Her renk kartta 0’dan 9’a kadar rakamlar yer alıyor. Üzerinde rakamların yer aldığı kartların yanı sıra bazı özel kartlar da mevcut. Bu özel kartlar bazı avantajlara sahip.

Bir destede toplamda 108 veya 112 adet kart yer alıyor. Peki, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan ve bu nedenle adını zaman zaman duyduğumuz Uno’yu oynayabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Oyuna başlayabilmek için ilk olarak oyunculara 7’şer kartın dağıtılması gerekiyor. Kartları dağıttıktan sonra kart destesini kapalı bir şekilde kenara bırakın. Bu işlemin hemen ardından destenin en üstündeki kartı ortaya açık bir şekilde koyun.

Oyuna başlayacak olan kişinin ortadaki karta uygun bir kart atması gerekiyor. Bu noktada ister aynı rakama sahip kart ister aynı renkli kart atılabilir. Örneğin, üzerinde 5 rakamının yer aldığı yeşil renkli bir kart var.

Elinizde üzerinde 5 rakamının bulunduğu kırmızı renkli kartın yanı sıra üzerinde 3 rakamının yer aldığı yeşil renkli kart da mevcut. Bu durumda 5 veya 3 kartını atabilirsiniz. Bu yalnızca oyuna başlarken değil oyunun her aşamasında uygulanması gereken bir kuraldır.

Bir oyuncu, ortaya üzerinde 8 rakamının yer aldığı mavi renkli bir kart attıysa ve sizin elinizde 8 kartı veya mavi renkli bir kart yoksa özel kart kullanmanız ya da desteden bir kâğıt çekmeniz gerekiyor. Oyuncular elinde kart kalmayana dek bu şekilde devam etmelidir.

Elinde bir kart kalan oyuncunun "UNO" şeklinde bağırması gerekiyor. Eğer elinizde tek kart kaldığı hâlde "UNO" diye bağırmadıysanız ve diğer oyuncu ortaya bir kart attıysa ceza alırsınız. Oyuncunun elinde kartlar bitene kadar oyun bu şekilde devam eder.

Oyuncunun elinde kartlar bittiğinde ise puanlar toplanır. Bu noktada diğer oyuncuların ellerindeki kartların toplanması gerekiyor. Rakamlı kartlar normal şekilde toplanırken her özel kartların kendine has puanları mevcut. Bu kartların puanları şu şekilde:

2 Kart Çek: 20 puan

Yön Değiştir: 20 puan

Pas Geç: 20 puan

Renk Değiştir: 50 puan

4 Kart Çek ve Renk Değiştir: 50 puan

Her turda diğer oyuncuların ellerindeki kartlar toplanır ve turu kazanan kişinin hanesine eklenir. İlk 500 puana ulaşan oyuncu, oyunun kazananı olur.

Uno Özel Kartlarının Anlamları Neler?

4 Kart Çek ve Renk Değiştir

Eli Değiştir

2 Kart Çek

Yön Değiştir

Pas Geç

Boş Kart

Renk Değiştir

Yukarıda popüler kart oyununda yer alan özel kartları sıraladık. Bu kartların ne anlama geldiğine aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Uno 4 Kart Çek ve Renk Değiştir Kartı Ne Anlama Geliyor?

Bu kart, isminden de anlaşılacağı üzere iki farklı avantaj sunar. Bu kart ile hem rengi belirleyebilir hem de sizden sonraki oyuncunun desteden dört adet kart çekmesini sağlayabilirsiniz. Oyuncu dört adet kart çektiği için o el hamle yapamaz.

2. Uno Eli Değiştir Kartı Ne Anlama Geliyor?

Oldukça kritik bir kart olan Eli Değiştir'i kullanmanız halinde oyuncuların ellerindeki kartların tamamı toplanır ve karıştırılır. Ardından saat yönüne doğru kartlar tekrar eşit bir şekilde dağıtılır.

3. Uno 2 Kart Çek Kartı Ne Anlama Geliyor?

Bu kart kullanıldığı takdirde bir sonraki oyuncu 2 kart çekmek zorundadır. Oyuncu, iki adet kart çektiği için oynamış sayılır ve dolayısıyla başka bir hamle yapamaz.

4. Uno Yön Değiştir Kartı Ne Anlama Geliyor?

Bu kart, oyunun yönünü değiştirir. Örneğin, oyun soldan sağa doğru ilerliyorsa bu kart oynanması halinde sağdan sola doğru olarak devam eder.

5. Uno Pas Geç Kartı Ne Anlama Geliyor?

Pas Geç kartı, bir sonraki oyuncunun oynayamamasını sağlar. Yani sizden önceki kişi bu kartı kullanırsa siz o el hamle yapamazsınız. Oyun sizden sonraki kişi ile devam eder.

6. Uno Boş Kart Ne Anlama Geliyor?

Boş kartın üzerine istediğiniz bir kuralı yazabilirsiniz. Dolayısıyla bu kartın işlevini siz belirleyebilirsiniz.

7. Uno Renk Değiştir Kartı Ne Anlama Geliyor?

Bir oyuncu, bu kart sayesinde rengi belirleyebilir. Dolayısıyla Renk Değiştir kartı çok büyük bir öneme sahip.

Bilgisayarda ve Telefonda Uno Oyununu Oynamak Mümkün

Popüler kart oyununu oynayabilmek için fiziksel kart destesine sahip olmanız gerekmez. Mobil cihazlarda ve bilgisayarda Uno oyununu oynama mümkün. Dolayısıyla ister bilgisayar ve isterseniz mobil cihaz üzerinden söz konusu yapımı oynayarak uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan kart oyununu akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynamak isteyen kişiler için App Store ve Google Play Store’da pek çok yapım yer alıyor. Bu oyunların bazıları yalnızca gerçek zamanlı olarak diğer kişiler ile oynanabilmesine olanak tanıyor.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen Uno için geliştirilen mobil ve tarayıcı oyunları, kendinizi geliştirebilmenize imkân tanır. Bu oyunları bilgisayara karşı kolay düzeyde oynayarak kendinizi geliştirebilir ve böylelikle oyunun kuralları konusunda detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Bu oyunların çoğu ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran kart oyununa hâkim olurken aynı zamanda herhangi bir ücret ödemenize de gerek kalmaz.

Bu yazıda dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından oynanan popüler kart oyununun nasıl oynandığını ve hangi kurallara sahip olduğunu detaylı bir şekilde açıkladık. Uzun saatler boyunca eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan kart oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.