Oley.com'un resmi iOS uygulamasını kullanarak, tüm spor branşlarına bahis oynayabilir ve kapsamlı istatistiklere ulaşabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oley.com, uzun süredir web üzerinden Milli Piyango ile Spor Toto oyunlarını oynatma hizmeti veriyordu. iOS platformlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamada, her an her yerden şans oyunları oynamak mümkün hale geliyor. iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz ve ücretsiz olan uygulama, tüm oyunlara sorunsuz ve hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz bir yapıya sahip.

Uygulamayı kullanarak gerçekleştirebileceğiniz işlemler şu şekilde:

Milli Piyango bileti satın alma

Spor Toto kuponları yapma

İddaa oynama

Hesaba para aktarma

Bankaya para aktarma

Tabii ki Oley.com uygulaması sadece şans oyunları oynama özelliklerine sahip değil. Aynı zamanda fikstür takipleri, skorlar ve iddaa istatistikleri, maç sonuçları gibi konularda sunduğu destek ile bahisçilerin de favori uygulamaları arasında yer alacaktır.

Diğer kullanıcıların hazırladıkları kuponları takip edebilme şansınız sayesinde onların oynadıkları şans oyunlarını da kendi kuponlarınıza ekleyebilir ve oynayabilirsiniz. Eğer sık sık şans oyunlarında kendinizi denemekten hoşlanıyorsanız, göz atmadan geçmemenizi önerdiğimiz uygulamalardan birisidir.

Oley.com İndir

Birçok spor branşında bahis oynamak ve istatistikleri takip etmek istiyorsanız, Oley.com'u indirebilirsiniz. Maçlardaki sakat oyuncuları, maç kadrosunu, fikstürü ve daha birçok istatistiği görüntüleyerek analiz yapabilir veya diğer kullanıcıların hazırladığı bahislere göz atabilirsiniz.