İddaa uygulamaları arasında yerini alan Oley.com, maç istatistiklerinden canlı bültenlere kadar her türlü imkanı kullanıcılara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 25 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Oley.com uygulamasında, tüm spor branşlarına bahis oynayabilir ve kasamlı istatistiklere göz atabilirsiniz. İddaa bülteninde yer alan maçlara bakabilir veya canlı müsabakalara bahis alabilirsiniz. Basit ve sade bir tasarıma sahip olan Oley, kullanıcılara kullanışlı bir deneyim sunuyor.

Müsabakalara bahis almdan önce maçları analiz edebilir, kadroya göz atabilir veya eski fikstürlere bakabilirsiniz. Her türlü bilgiyi kullanıcılara sunan bu bahis uygulamasında, her türlü istatistik bilgisine ulaşmanız mümkündür.

Kendi kuponunuzu yapmak yerine diğer kullanıcıların kuponlarını görüntülemek istiyorsanız, Sosyoley sekmesindeki bahis paylaşımlarına bakabilirsiniz. Kullanıcılar, yaptıkları bahisleri buradan paylaşarak diğer kişilere farklı yüzlerce seçenek sunuyor. İsterseniz siz de Sosyoley'de kuponunuzu paylaşabilir ve insanların oynamasını sağlayabilirsiniz.

Oley.com İndir

Sadece bültendeki müsabakalara bahis alarak değil, aynı zamanda Spor Toto kuponu yapabiliyorsunuz. Kazandığınız ikramiyelerin anında hesabınıza geçmesini istiyorsanız, banka hesabınızı mevcut Oley hesabınızla birleştirerek, paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Lakin, eğer banka hesap adınızla Oley.com hesabınız uyuşmuyorsa paranızı çekemezsiniz veya hesabınıza bakiye yükleyemezsiniz.

Diğer bahis uygulamalarına göre daha az bilinen Oley.com, gitgide büyümeye ve kullanıcıları kendisine çekmeye devam ediyor. Eğer siz de spor müsabakalarına bahis almak ve maçları takip etmek istiyorsanız, Oley.com indirebilirsiniz.

Oley.com Uygulaması Özellikleri