Oley.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici E-Elektronik Bahis Oyunları A.Ş.
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İddaa uygulamaları arasında yerini alan Oley.com, maç istatistiklerinden canlı bültenlere kadar her türlü imkanı kullanıcılara sunuyor.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Oley.com uygulamasında, tüm spor branşlarına bahis oynayabilir ve kasamlı istatistiklere göz atabilirsiniz. İddaa bülteninde yer alan maçlara bakabilir veya canlı müsabakalara bahis alabilirsiniz. Basit ve sade bir tasarıma sahip olan Oley, kullanıcılara kullanışlı bir deneyim sunuyor.
Müsabakalara bahis almdan önce maçları analiz edebilir, kadroya göz atabilir veya eski fikstürlere bakabilirsiniz. Her türlü bilgiyi kullanıcılara sunan bu bahis uygulamasında, her türlü istatistik bilgisine ulaşmanız mümkündür.
Kendi kuponunuzu yapmak yerine diğer kullanıcıların kuponlarını görüntülemek istiyorsanız, Sosyoley sekmesindeki bahis paylaşımlarına bakabilirsiniz. Kullanıcılar, yaptıkları bahisleri buradan paylaşarak diğer kişilere farklı yüzlerce seçenek sunuyor. İsterseniz siz de Sosyoley'de kuponunuzu paylaşabilir ve insanların oynamasını sağlayabilirsiniz.
Oley.com İndir
Sadece bültendeki müsabakalara bahis alarak değil, aynı zamanda Spor Toto kuponu yapabiliyorsunuz. Kazandığınız ikramiyelerin anında hesabınıza geçmesini istiyorsanız, banka hesabınızı mevcut Oley hesabınızla birleştirerek, paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Lakin, eğer banka hesap adınızla Oley.com hesabınız uyuşmuyorsa paranızı çekemezsiniz veya hesabınıza bakiye yükleyemezsiniz.
Diğer bahis uygulamalarına göre daha az bilinen Oley.com, gitgide büyümeye ve kullanıcıları kendisine çekmeye devam ediyor. Eğer siz de spor müsabakalarına bahis almak ve maçları takip etmek istiyorsanız, Oley.com indirebilirsiniz.
Oley.com Uygulaması Özellikleri
- İddaa ve Spor Toto bahsi
- Canlı müsabakalara bahis alma
- Kapsamlı maç istatistikleri
- Sosyoley sayesinde kupon paylaşma
- Kullanıcı dostu sade arayüz
- Hazır kuponlar ve bahis yüzdeleri
Oley.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,484
- DOSYA BOYUTU 61 MB
- Üretici E-Elektronik Bahis Oyunları A.Ş.
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Oley.com'un resmi iOS uygulamasını kullanarak, tüm spor branşlarına bahis oynayabilir ve kapsamlı istatistiklere ulaşabilirsiniz.
Oley.com, uzun süredir web üzerinden Milli Piyango ile Spor Toto oyunlarını oynatma hizmeti veriyordu. iOS platformlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamada, her an her yerden şans oyunları oynamak mümkün hale geliyor. iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz ve ücretsiz olan uygulama, tüm oyunlara sorunsuz ve hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz bir yapıya sahip.
Uygulamayı kullanarak gerçekleştirebileceğiniz işlemler şu şekilde:
- Milli Piyango bileti satın alma
- Spor Toto kuponları yapma
- İddaa oynama
- Hesaba para aktarma
- Bankaya para aktarma
Tabii ki Oley.com uygulaması sadece şans oyunları oynama özelliklerine sahip değil. Aynı zamanda fikstür takipleri, skorlar ve iddaa istatistikleri, maç sonuçları gibi konularda sunduğu destek ile bahisçilerin de favori uygulamaları arasında yer alacaktır.
Diğer kullanıcıların hazırladıkları kuponları takip edebilme şansınız sayesinde onların oynadıkları şans oyunlarını da kendi kuponlarınıza ekleyebilir ve oynayabilirsiniz. Eğer sık sık şans oyunlarında kendinizi denemekten hoşlanıyorsanız, göz atmadan geçmemenizi önerdiğimiz uygulamalardan birisidir.
Oley.com İndir
Birçok spor branşında bahis oynamak ve istatistikleri takip etmek istiyorsanız, Oley.com'u indirebilirsiniz. Maçlardaki sakat oyuncuları, maç kadrosunu, fikstürü ve daha birçok istatistiği görüntüleyerek analiz yapabilir veya diğer kullanıcıların hazırladığı bahislere göz atabilirsiniz.