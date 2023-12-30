Çeşitli spor dalları dönemsel olarak popülerlik kazanabiliyor. Fitness, vücut geliştirme gibi sporlar popülerlik kazandıkça insanların algısı “spor eşittir fiziksel efor” haline geliyor. Peki ya fiziksel efor gerektirmeyen sporlar? Mesela satranç? Gelin hep beraber satranç spor mudur sorusuna cevap arayalım.

Ülkemizde spora ve fitness’a olan ilgi sürekli artıyor. Genç yaşta pek çok kişi spor salonlarına gidiyor. Spor farkındalığı da gittikçe artıyor. Tüm bunlar olurken belirli bir grup gatekeeping yaparak neyin spor neyin spor dışı olduğu hakkında ahkam kesiyor.

Pek çok kişi için spor fiziksel efordan ibaret. Fiziksel eforun minimal olduğu spor branşlarına bile spor gözüyle bakılmıyor. Satranç gibi köklü bir oyunun bile spor sayılmaması ise insanların spor hakkında ne kadar az şey bildiğini gözler önüne seriyor.

Sporun ne olup ne olmadığı ile alakalı olan tartışma sadece günümüze ait olan bir tartışma değil. Antik Yunan’dan beridir sporun tanımı ile alakalı pek çok şey söylendi. Wikipedi’nin tanımı ise şu şekilde:

“Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel veya zihinsel aktivite.”

Satrancın Spor ile Olan İlişkisi

Wikipedi’nin tanımlamasına göre Satranç çok bariz bir şekilde spordur. Satrancın çok basit, belirli ve net kuralları vardır. Bu kurallar değişmez ve dünyanın her yerinde sabittir. Bu durum satrancı bir spor olarak tanımlamak için gerekli nedenlerden sadece bir tanesi.

Satranç bireysel olarak yarışılan bir spor. Satrançta rekabet esasdır ve çok nadir olarak berabere kalınır. Bir kazananın ve bir de kaybedenin olduğu bu oyunda bazı maçlar çok çekişmeli geçebilmektedir. Satrancın bu özellikleri de onu bir spor olarak kabul etmemizi sağlıyor.

En önemli kısım ise sporun fiziksel veya zihinsel aktiviteye dayandırılmasıdır.

Tüm bunların yanı sıra, sporda federasyonlaşma da çok önemlidir. 1924 yılında Fédération Internationale des Échecs (FIDE) ya da Türkçesiyle, Dünya Satranç Federasyonu kurulmuştur. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ise 1954 yılında kurulmuştur ve 1962 yılında FIDE’nin üyesi olmuştur.

Tüm bu bilgilerin ışığında rahatlıkla diyebiliriz ki satranç bir spordur. Diğer pek çok spor gibi saygıyı ve ilgiyi hak eder. Lisanslı olarak satranç oyuncuları da sporcu olarak kabul edilir.

Satranç spor mudur sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bu yazı satranca olan bakışınızı değiştirdi mi? Siz satranç oynamayı biliyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.