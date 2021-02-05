Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir futbol sevgisi bulunuyor. Eğer siz de bu kümeye dahilseniz ve istediğiniz bir yerden istediğiniz bir zamanda canlı maç sonuçlarını takip edebileceğiniz siteler ve uygulamalar arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Sizler için oluşturduğumuz bu listemizde canlı maç takibi için kullanabileceğiniz en iyi siteler ve uygulamalar ile karşınızdayız. Aşağıdaki listeden ihtiyaçlarınızı karşılayan ve size en uygun olan uygulamayı ya da internet sitesini seçerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Canlı Maç Takibi için Kullanabileceğiniz En İyi Siteler ve Uygulamalar Neler?

Maçkolik

Sahadan

Nesine

Bilyoner

Misli

1- Maçkolik

Maçkolik uygulaması ile birlikte başta futbol müsabakaları olmak üzere dünya genelindeki pek çok spor karşılaşmasına dair canlı maç sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Spor müsabakalarını canlı olarak sunan televizyon programlarını da listeleyen bu uygulama ile hiçbir maçı kaçırmayacaksınız.

2- Sahadan

Özellikle sade arayüzü ile dikkatleri çeken Sahadan, yine ülkemizdeki en popüler anlık maç sonucu takibi uygulamalarından birisi olarak öne çıkıyor. Tıpkı Maçkolik gibi bu uygulama da hem internet sitesi hem de mobil uygulamalar üzerinden hizmet sunuyor.

3- Nesine

Nesine uygulaması sadece canlı maç sonuçlarını takip etmenize değil, aynı zamanda yasal bahis oynamanıza da olanak sunuyor. Spor Toto'nun yasal batisi olan Nesine ile birlikte akıllı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan hem maç sonuçlarını takip edebilir hem de iddia oynayabilirsiniz.

4- Bilyoner

Bilyoner Canlı Sonuçlar uygulaması ile mobil cihazlarınızdan ya da bilgisayarınızdan en güncel maç sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Oynadığınız kuponları özel olarak listeleyebilen bu uygulama, yine kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan birisi.

5- Misli

Misli.com hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren başarılı uygulamalardan birisi. Bu uygulama sayesinde bültende yer alan hemen her maçın canlı yayınını izleyebilir ve canlı skorlarını oldukça kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.