Radyo Kulesi uygulamasında binlerce radyo kanalına tek bir platformdan ulaşabilirsiniz.

Geçmişten günümüze kadar pek çok platformda radyo dinleniyor. Gerek radyo cihazları aracılığıyla gerek araçlar da gerekse de internet platformlarında dinlenen radyolar milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da vazgeçilmez bir değer olarak görülen radyo günümüzde araç ve internet platformunda dinleyicilerine ulaşıyor. Yeni çıkan akıllı telefonlar da radyo yer almazken kullanıcılar mobil uygulamalar ile radyoları telefonlarına dahil edebiliyorlar.

Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Radyo Kulesi bu konuda kullanıcıların imdadına yetişiyor. Radyo Kulesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan binlerce radyo kanalını dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden radyo istasyonlarına ulaşan uygulama, günümüzde yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Radyo Kulesi APK İndir

Arabesk, caz, klasik müzik, pop, spor ve daha birçok kategoride yayın yapan 1000’den fazla radyo kanalına tek bir platformdan erişim imkanı sunan Radyo Kulesi uygulamasıyla, dilediğiniz radyo kanalını ücretsiz ve kesintisiz olarak dinleyebilirsiniz.

Sevdiğiniz kanalları favorilerinize ekleyerek daha sonra kolayca ulaşabileceğiniz Radyo Kulesi uygulamasında, uyku modu özelliği ni aktif ederek uygulamanın belirli bir süre sonra kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Kategoriler arasında seçim yaparak sadece ilgili kategorideki radyo kanallarını da sıralayabileceğiniz Radyo Kulesi uygulamasında arama yaparak dilediğiniz kanalı bulabilirsiniz.

Uygulamada bulunan bazı radyo kanalları; Akustikhane, CNN Türk, Joy Türk, Kent FM, K Fizy, Habertürk Radyo, Radyo Fenomen, Sputnik, Kafa Radyo, Semerkand Radyo, Show Radyo, Alem FM, Slow Karadeniz FM, Slow Radyo, NTV Spor Radyo, Number One FM, Number One Slow, Number One Türk ve daha fazlası.

Radyo Kulesi APK Özellikleri

Onlarca farklı radyo istasyonu,

Basit kullanım,

Basit arayüzler,

Güvenli bir yapı

Kullanıcılar Android ya da iOS akıllı telefonlarının yanı sıra tabletlerinde de Radyo Kulesi adlı uygulamayı kullanabilirler. Benzersiz radyo kanalları ile dinleyicilere eğlenceli anlar sunan başarılı uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.