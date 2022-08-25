En İyi Radyo Uygulamaları

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek en başarılı radyo uygulamaları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı programların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni hizmetler keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz hizmeti cihazınıza indirip radyo dinlemeye başlayabilirsiniz.

İnternet bağlantısı aracılığı ile mobil cihazlar üzerinden radyo dinleyebilmenize imkân tanıyan pek çok uygulamada bulunuyor. Bu uygulamaların bazıları çok fazla sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından tercih ediliyor.

Android veya iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınız üzerinden radyo dinlemek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda hangi uygulamayı kullanabileceğinizi merak edebilirsiniz. Bu yazıda oldukça başarılı 10 radyo uygulaması listesi hazırladık.

Radyo Uygulamaları Listesi

MyTuner

iHeartRadio

TuneIn Radio

Radyo Kulesi

Karnaval Radyo

AndroTurk Radyo

PowerApp

Radyo FM

Simple Radio

Radioline: Radio & Podcasts

Yukarıda en iyi 10 radyo uygulaması bulunuyor. Listede yer alan programların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

MyTuner

200'den fazla ülke ve bölgeden 50 bini aşkın radyo istasyonunu dinleyebilme fırsatı sunan MyTuner'da Türk radyo istasyonları arasında Slow Türk, PowerTürk, Kral Pop, Kral FM, Best FM, Joy FM, TRT FM, Süper FM, NTV Radyo, Slow Radyo dahil olmak üzere pek çok radyo istasyonu bulunuyor.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada ayrıca podcast içerikleri de yer alıyor. Ülke, şehir ve türe göre arama yapabilmenize imkân tanıyan uygulamada sık kullanılanlar listesine podcast ya da radyo ekleyebilmeniz mümkün.

iHeartRadio

Radyo ve podcast dinlenebilmesine olanak tanıyan iHeartRadio'da çeşitli radyo istasyonları mevcut. Başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım sunan uygulamada favori bölümü de mevcut.

Rock, pop, metal, dubstep ve hip hop dahil olmak üzere pek çok müzik türünün yer aldığı uygulama, Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirme sayısına sahip. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

TuneIn Radio

Dünya çapında çok popüler bir uygulama olan TuneIn Radio'da 100 binden fazla radyo istasyonu, 5,7 milyonu aşkın podcast, özel müzik kanalları ve son dakika haberleri yer alıyor. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen uygulamada ayrıca canlı spor yayını da bulunuyor.

TuneIn Radio isimli uygulamada hip hop, klasik ve caz gibi çeşitli müzik türleri mevcut. Popüler radyo uygulamasını indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Radyo Kulesi

1000'den fazla radyo kanalının yer aldığı Radyo Kulesi isimli uygulamada Kral Pop, Power Türk, Slow Türk, Joy Türk, Alem FM, Metro FM dahil olmak üzere pek çok radyo bulunuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada Uyku Modu da bulunuyor.

Söz konusu modda 15 dakika, 30 dakika gibi çeşitli süre seçenekler bulunuyor. Ayrıca özel süre de belirleyebiliyorsunuz. Popüler uygulamada 80'ler, 90'lar, akustik, klasik, arabesk gibi çeşitli kategoriler bulunuyor. Bu kategoriler sayesinde size hitap eden müzikleri kolayca bulabilirsiniz.

Karnaval Radyo

Joy Türk, Joy FM, Metro FM, Joy Jazz dahil olmak üzere pek çok radyonun yer aldığı Karnaval Radyo isimli uygulamada çeşitli podcast içerikleri de mevcut. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada "Akustik", "Türkü" ve "Yeni Pop" gibi çeşitli oynatma listeleri bulunuyor.

"Sana Özel" bölümünden yeni eklenen oynatma listelerine erişebilirsiniz. Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirilen uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

AndroTurk Radyo

Çok başarılı bir arayüze sahip olan AndroTurk Radyo'da Haber, Pop, Arabesk, Nostalji Slow, Rock, Spor, Rap, Yabancı ve Halk Müziği dahil olmak üzere çeşitli kategoriler yer alıyor. Popüler uygulamada "Son Dinlenen Şarkılar" şeklinde bir bölüm bulunuyor. Bu bölüm sayesinde dinlediğiniz şarkılara yeniden erişebilmeniz mümkün.

Kolay kullanımı ile dikkat çeken uygulamada 1000'den fazla kanal bulunuyor. Radyoyu bildirim ekranından kontrol etmenize imkân tanıyan AndroTurk Radyo isimli uygulamayı cihazınıza indirebilir ve kullanabilirsiniz.

PowerApp

Çok başarılı bir arayüze sahip olan PowerApp isimli popüler uygulamada Power FM, Power Pop, Power Türk gibi çeşitli radyolar bulunuyor. Radyoların yanı sıra podcast içerikleri de sunan uygulamada modunuza göre müzik bulabilmeniz mümkün.

Radyo FM

Dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla radyo istasyonunu dinleme fırsatı sunan Radyo FM uygulamasında Slow RAdyo, NTV Radyo, Power XL ve Karadeniz Akustik gibi radyolar mevcut. Beğendiğiniz radyoları favorilere ekleyebilirsiniz. Favorilere eklediğiniz radyolara istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Simple Radio

Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirilen Simple Radio, 55 binden fazla radyo istasyonunu dinleme fırsatı sunuyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada beğendiğiniz radyoları favorilere ekleyebilmeniz mümkün.

Radioline: Radio & Podcasts

Çok popüler bir uygulama olan Radioline'da 60 binden fazla radyo istasyonunu dinleme imkânı sunuyor. Başarılı arayüze sahip olan uygulamada ayrıca podcast içerikleri de mevcut. Favoriler bölümünün yer aldığı uygulamada pop, rock, hip hop, klasik ve rap gibi çeşitli müzik türleri bulunuyor.

Bu yazıda en iyi radyo uygulamaları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi müzik indirme programları listemize de göz atabilirsiniz.